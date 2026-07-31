El regreso de las clases volvió a poner a prueba los accesos

La primera semana completa de regreso a las aulas terminó con un escenario repetido para miles de automovilistas que cada mañana cruzan hacia Neuquén. Desde las primeras horas de este viernes se registraron largas filas y demoras tanto en los puentes carreteros como en el tercer puente, dos de los principales ingresos a la capital.

El mayor movimiento coincidió con el horario de ingreso laboral y escolar, lo que volvió a generar un importante volumen de vehículos provenientes de Cipolletti y de distintos sectores del norte de la ciudad.

La situación también se replicó en los accesos desde Ruta 7 y la Autovía Norte, donde el tránsito avanzó con lentitud durante buena parte de la primera mañana.

El intenso movimiento vehicular provocó largas filas para ingresar a Neuquén. Fotos: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios

Un pozo volvió a complicar la circulación

A la congestión habitual se sumó un inconveniente puntual en el sector donde se ejecutan las obras de transformación de la avenida Mosconi.

Durante el móvil de AM550, el periodista Juan Pablo Andréz informó que un pozo ubicado después de la oficina de Turismo, que había sido reparado durante el fin de semana, volvió a deteriorarse como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

La rotura obligó a muchos conductores a disminuir bruscamente la velocidad y, en algunos casos, intentar esquivarla utilizando parte del cordón.

Conductores reducen la velocidad para esquivar la base metálica y el pozo. Fotos: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios

"Hay algunos que pasan por encima del cordón, ponen una rueda arriba del cordón y tratan de evitar el pozo, pero no todos lo logran", describió el movilero desde el lugar.

En ese mismo sector también permanece la base de un antiguo tótem, con cuatro bulones metálicos expuestos, una situación que requiere especial atención de quienes transitan por allí.

La base del antiguo tótem quedó con bulones expuestos junto a la calzada. Fotos: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios

Otro tramo volvió a deteriorarse

Las complicaciones no se limitaron a un solo punto.

Antes del ingreso a la colectora Félix San Martín también reaparecieron varios pozos en un tramo que había sido intervenido días atrás y que volvió a presentar daños tras las precipitaciones.

La situación obliga nuevamente a reducir la velocidad y provoca maniobras que, en un contexto de tránsito intenso, terminan afectando la fluidez de la circulación.

La vuelta a clases pone a prueba los accesos con importantes demoras. Fotos: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios

Reparaciones permanentes mientras avanza la obra

Días atrás, la secretaria de Infraestructura y Planeamiento Urbano de Neuquén, Mariel Bruno, había explicado que estos sectores demandan intervenciones permanentes debido a que forman parte de una obra de gran magnitud que continúa en ejecución.

La funcionaria señaló que las lluvias intensas afectan especialmente los desvíos provisorios y los sectores intervenidos, por lo que los equipos municipales realizan reparaciones de manera constante para mantener la circulación mientras avanza la transformación definitiva de la avenida Mosconi.

Hasta que finalicen las obras, desde el Municipio recomiendan circular con precaución, respetar la señalización y prever demoras en los horarios de mayor movimiento.