El regreso de la rutina volvió a colapsar los accesos

El primer lunes después de las vacaciones de invierno volvió a mostrar una imagen conocida para quienes cruzan todos los días entre Cipolletti y Neuquén. Desde temprano, el tránsito aumentó de manera marcada en los puentes carreteros, donde las filas de vehículos comenzaron a extenderse entre las 7 y las 8, una franja que durante las últimas dos semanas había tenido una circulación mucho más fluida.

El cambio se hizo evidente con el regreso de estudiantes, docentes y trabajadores a sus actividades habituales. La combinación del inicio del segundo semestre escolar y el fin del receso volvió a cargar de vehículos los principales accesos a la capital neuquina.

El regreso a clases volvió a colmar los puentes carreteros entre Neuquén y Cipolletti, con largas filas y demoras desde temprano. Fotos: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios

Según pudo relevar el móvil de AM550, con el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Facundo Rocha, el incremento del tránsito fue notorio en comparación con los días de vacaciones, cuando el cruce entre ambas ciudades era considerablemente más ágil.

La Ruta 7 también sufrió demoras por la neblina

A las complicaciones habituales de la vuelta a clases se sumó otro factor que obligó a extremar los cuidados. La presencia de neblina redujo la visibilidad sobre la Ruta Provincial 7, uno de los ingresos más utilizados hacia la ciudad de Neuquén.

Las condiciones obligaron a circular con mayor precaución, lo que provocó una circulación más lenta y generó demoras para quienes ingresaban desde el corredor petrolero y las localidades del norte del área metropolitana.

La neblina redujo la visibilidad sobre la Ruta 7 y obligó a circular con extrema precaución durante las primeras horas de la mañana. Fotos: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios

Así, los dos principales accesos a Neuquén presentaron dificultades durante las primeras horas de la mañana, justo cuando se concentró el mayor movimiento de vehículos.

Neuquén volvió a clases, pero con un paro de ATEN Capital

Mientras las escuelas retomaban la actividad, también reapareció el conflicto docente. En Neuquén, el Ministerio de Educación confirmó que las clases se desarrollan con normalidad en toda la provincia, luego del acuerdo salarial alcanzado entre el Gobierno y ATEN provincial.

En Neuquén las clases se reanudaron con normalidad, mientras el Gobierno advirtió que descontará el día a quienes adhieran a la convocatoria de ATEN Capital.

La polémica surgió por una convocatoria impulsada por ATEN Capital, que llamó a una medida de fuerza para este lunes. Sin embargo, la conducción provincial del sindicato no respaldó esa decisión y ratificó que el acuerdo paritario continúa vigente.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, fue categórica:

En Río Negro el conflicto sí llegó a las aulas

Del otro lado del río, el escenario es diferente. La vuelta a clases comenzó con un paro de 48 horas convocado por UnTER, en reclamo de mejoras salariales y laborales.

El Gobierno de Río Negro confirmó que descontará los días no trabajados a quienes adhieran a la medida, una decisión que profundiza el enfrentamiento con el gremio docente.

El paro de 48 horas convocado por UnTER marcó el inicio del segundo semestre y dejó a muchas escuelas sin actividad

De esta manera, el inicio del segundo semestre encuentra a las dos provincias con realidades distintas: mientras Neuquén intenta sostener la normalidad tras cerrar una negociación salarial con el sindicato provincial, Río Negro vuelve a empezar las clases en medio de un conflicto que todavía no encuentra una salida.

Entre el regreso masivo a las escuelas, las largas filas de vehículos en los accesos y la tensión gremial en ambos lados del río, el primer lunes después del receso dejó atrás la tranquilidad de las vacaciones y devolvió el movimiento intenso a una de las zonas más transitadas de la región.