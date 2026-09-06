El Gobierno de Neuquén anunció que esta semana será la esperada inauguración oficial de la obra de ampliación de la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria (EPEA) N° 2 de Plottier, gestionada a través del ministerio de Infraestructura.

El proyecto se ejecutó entre dos bloques existentes, el de aulas y el de comedor, e incluyó seis aulas nuevas, dos sanitarios, un baño accesible, sala de máquinas, depósito bajo escalera y dos preceptorías. Con este nuevo espacio, el establecimiento dejará de utilizar módulos de tráiler y podrá restituir a sus fines originales diversos espacios de la institución que habían sido adaptados transitoriamente para dictar clases.

Respecto de la concreción de los trabajos, la ministra de Educación, Soledad Martínez, explicó que

“es una obra que estaba contratada cuando nosotros asumimos y que fue materia de revisión, en el mismo sentido que otras que encontramos en esa situación. La revisión de ese contrato nos llevó tiempo y luego surgieron situaciones propias de la empresa. Todo esto generó una demora de unos 10 meses en la finalización, pero afortunadamente la vamos a inaugurar. Era una obra muy esperada por la comunidad educativa”.

Próximas obras y mejoras educativas en toda la provincia

Como parte del plan integral de infraestructura, la titular de la cartera educativa remarcó que también se encuentran en vías de finalización las ampliaciones de la EPET N° 15 de Zapala y la EPET N° 21 de San Martín de los Andes.

Asimismo, confirmó que junto con el ministerio de Infraestructura se trabaja en la planificación de nuevas obras y ampliaciones para el Presupuesto 2027, destacando que “va a ser un plan muy ambicioso con el que pretendemos, en línea con el pedido del gobernador Rolando Figueroa, dejar en ejecución al menos la totalidad de las obras que reemplacen tráileres y dispositivos transitorios”.

Precisó además que de un total inicial de 70 escuelas en esa condición en la provincia, ya se ha resuelto el déficit en casi el 50%, como parte de “un trabajo extraordinario”.