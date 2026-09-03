Neuquén destacó el trabajo mancomunado con los municipios para llevar obras a toda la provincia

El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset expresó este jueves que desde el Gobierno de Neuquén “venimos priorizando a los neuquinos y planteando que somos la provincia del gas y del petróleo, pero acá hay familias que hace muchísimos años están esperando los servicios básicos”.

Las declaraciones las efectuó al participar de una recorrida de obras que permitirán llevar, en los próximos días, el servicio de gas natural al sector Nueva Jerusalén del barrio Cuenca XV, en la capital provincial.

Ousset estuvo acompañado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

“Es un día importante y para celebrar, porque Provincia y municipio nos pusimos de acuerdo para iniciar obras estructurales”, indicó el ministro y remarcó la importancia de “responder a demandas que hace tantos años los barrios de Neuquén están esperando”.

Ousset felicitó a los equipos de trabajo del municipio y la provincia, a través del Ministerio de Infraestructura. “Nos hemos puesto de acuerdo para hacer las obras que los neuquinos necesitan”, recalcó.

Por su parte, Pasqualini explicó que “veníamos regularizando diferentes sectores de la ciudad que estaban sobre tierras municipales y nos quedaban pendientes, en este trabajo conjunto que venimos llevando adelante con el Gobierno , los sectores que estaban sobre tierras provinciales”.

“Los vecinos de este sector Nueva Jerusalén van a quedar con los servicios completos”, dijo la funcionaria municipal. Detalló que la obra de cloacas ya está finalizada y que se trabaja en el último tramo para llegar con el gas, lo que se prevé para la semana próxima. “Después viene cordón cuneta y el asfalto de las tres o cuatro cuadras que quedan. Este sector va a quedar asfaltado al 100%, pero fundamentalmente van a quedar con los servicios básicos que estas 60 familias esperaron por 20 años”, manifestó.

“Este es el objetivo que tenemos de manera conjunta”, señaló y expresó: “Cuando hablamos de sustentabilidad social, es llegar a cada uno de los vecinos de la ciudad con los servicios básicos que mejoran la calidad de vida de estas familias que lo han esperado por tanto tiempo”.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata destacó la importancia de las obras en el sector Nueva Jerusalén del barrio Cuenca XV y explicó que “este es un asentamiento que tiene más de 20 años esperando las obras de infraestructura”.

“En un trabajo en conjunto entre Provincia y municipio hemos desarrollado aquí las obras de cloacas y de gas para las 60 familias que viven en este sector. En el día de hoy estamos finalizando el empalme, con lo cual la obra está prácticamente lista”, aseguró.

El presidente de la comisión vecinal del barrio Cuenca XV, Matías Quintremil remarcó que se trata de “una obra muy importante porque trae los servicios a las puertas de los vecinos”.

Indicó que no solamente “están con la obra de gas, sino que también están con el tema de cloacas” y agregó: “Los vecinos van a quedar con los servicios al 100% en la puerta de su casa”.

La obra de gas

La red de gas y conexiones domiciliarias en el sector Nueva Jerusalén comprende 700 metros lineales de cañería de 90 milímetros de diámetro. También se realizan las conexiones domiciliarias a 60 familias beneficiarias, incluyendo la colocación de los nichos con llave de paso y bastón de conexión.

Hoy se hizo el nexo de conexión sobre calle Necochea y Tévez, conectándose a la red existente.