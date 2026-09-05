La comunidad educativa de la EPEA N°2 de Plottier celebrará este viernes la inauguración de una esperada ampliación que permitirá reemplazar espacios utilizados en tráileres y fortalecer las actividades vinculadas a los proyectos productivos de la institución.

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, explicó que la obra fue ejecutada a través del Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas y remarcó que representa una respuesta a una demanda histórica de estudiantes, docentes y familias. Según indicó, los nuevos espacios permitirán mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en una de las escuelas agrotécnicas más importantes de la región.

Avanzan las obras en Zapala y San Martín de los Andes

La funcionaria también destacó que la ampliación de la EPET 15 de Zapala se encuentra próxima a finalizar, mientras que la ampliación de la EPET 21 de San Martín de los Andes podría estar terminada antes de fin de este 2026.

Estas intervenciones forman parte de un plan de fortalecimiento de la infraestructura educativa que busca acompañar el crecimiento de la matrícula y brindar mejores condiciones para la formación técnica en distintas localidades de la provincia.

El objetivo: terminar con los tráileres en las escuelas

Uno de los principales ejes de la gestión educativa provincial es el reemplazo de los tráileres que todavía funcionan como aulas o espacios complementarios en distintos establecimientos.

Martínez precisó que actualmente quedan entre 30 y 32 instituciones educativas con este tipo de estructuras y señaló que el pedido del gobernador Rolando Figueroa es avanzar con todas las obras necesarias para eliminarlas progresivamente. Para ello, el Gobierno trabaja junto al Ministerio de Infraestructura en la planificación de nuevas ampliaciones y edificios escolares que serán incluidos en el Presupuesto 2027.

Entre los proyectos en marcha mencionó la ampliación de la Escuela Primaria N°86 de San Martín de los Andes y de la EPET N°10 de Plaza Huincul, obras que permitirán sustituir espacios precarios utilizados actualmente por estudiantes y docentes. También señaló que existen iniciativas en proceso para Añelo, Rincón de los Sauces y Junín de los Andes.

Plan Pehuén: computadoras y conectividad para reducir la brecha digital

La ministra también resaltó los avances del Plan Pehuén, una iniciativa destinada a fortalecer la inclusión digital en el sistema educativo neuquino.

Según explicó, ya comenzaron las entregas de tablets en escuelas rurales, nucleamientos educativos para adultos, centros de formación profesional y establecimientos que históricamente no habían recibido equipamiento tecnológico. Además, anticipó que en las próximas semanas se distribuirán carros tecnológicos, pantallas e impresoras 3D.

Martínez destacó además que la provincia logró conectar unas 300 escuelas mediante antenas Starlink, una herramienta clave para garantizar acceso a internet en zonas rurales y mejorar las oportunidades de aprendizaje de estudiantes de toda la provincia.

Una apuesta de largo plazo para la educación neuquina

Las obras anunciadas en Plottier, Zapala y San Martín de los Andes forman parte de una estrategia provincial que combina infraestructura, conectividad y equipamiento tecnológico. El objetivo es mejorar las condiciones de enseñanza en todo el territorio neuquino y avanzar hacia la eliminación definitiva de los tráileres escolares, una demanda histórica de numerosas comunidades educativas.

La entrevista completa a Soledad Martínez en AM 550