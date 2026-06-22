La Municipalidad de Neuquén avanzó en la licitación de más de 60 cuadras para continuar con el histórico plan de asfaltado que lleva adelante el Ejecutivo, en este caso, en el barrio La Familia ubicado en la capital provincial.

Así lo anunció el secretario de Infraestructura Urbana de la Municipalidad, Alejandro Nicola, en diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550. Se trata de una obra financiada por el Gobierno provincial que traerá soluciones en una zona que tiene una situación pluvial compleja.

“El Instituto Municipal de Hábitat y Urbanismo (IMUH) está desarrollando infraestructura en ese barrio, también lo que tiene que ver con cloacas, gas y el propio pavimento, en estos días terminan eso”, sostuvo el funcionario en primer lugar.

En ese sentido, confirmó la visita del intendente Mariano Gaido junto con el gobernador Rolando Figueroa para recorrer e inaugurar las obras.

Con respecto a las obras de pavimentación, Alejandro Nicola expresó: “Hemos tenido todo un trabajo de planificación, esa zona tiene situación pluvial compleja (por La Familia), cuando el Río Neuquén está muy alto el agua ingresa a la ciudad, a partir de la defensa que hicimos con el paseo costero ese problema desaparece, pero en días de lluvia la defensa costera pasa por encima de la ciudad, hay que desarrollar una obra para sacar el agua con pozos de bombeo”.

“Desde Aguado, yendo por Los Álamos hasta Chocón hay que construir un canal de siete metros por 1,5 de altura y el mismo continúa hasta Lope de Vega, y por esa calle baja hacia el sur y cuando llega a la costanera, allí va un pozo de bombeo para sacar el agua por impulsión al Río Neuquén, ese será el principal colector de las aguas pluviales”, afirmó y dijo que las cañerías estarán enterradas.

Además, Nicola manifestó que también está en proceso de licitación pública “calles troncales que llevan al trabajo pluvial y pavimentación, Chocón llegará al río con asfalto, Los Álamos al Río Limay y Aguado también con el Río Neuquén”.

Finalmente, el secretario de Infraestructura Urbana de Neuquén anticipó que en agosto podría firmarse el contrato para la financiación de la obra, en tanto que la misma tiene un plazo estimado de ejecución de diez meses.

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