Con una productividad 24/7, la Avenida Mosconi quedaría terminada en un año contra los tres que estaban proyectados

Gracias a la intensa metodología de trabajo mañana, tarde y noche, la Avenida Mosconi que cambiará el mapa vial de Neuquén capital quedaría terminada dentro de un año, contra los tres que estaban proyectados cuando inició la gestión para llevar a cabo las obras.

Así lo anunció Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura de la Municipalidad, en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y conduce Pancho Casado.

“El plazo de contrato es de un año, logramos adelantar tiempos porque se trabaja mañana, tarde y noche. la idea es durante este año habilitar distintos sectores para el tránsito vehicular mientras avanzan las obras. Aun faltan tareas complejas”, sostuvo el funcionario municipal en primer lugar.

En ese sentido dijo que “implementamos una metodología de trabajo inédita que es entre turnos, hay tres operarios que manejan máquinas que están en funcionamiento las 24 horas del día. Haremos en un año una obra que estaba estipulada realizar en dos años y medio”.

La Municipalidad de Neuquén avanza en la Gran Avenida con trabajos de colocación de carpeta asfáltica, ejecución de cordones cuneta, construcción de columnas para la iluminación y también puesta en funcionamiento de semáforos.

Por otro lado, Alejandro Nicola se refirió en AM550 a la habilitación de los carriles del puente carretero que une las localidades de Neuquén y Cipolletti.

“Anoche ya se habilitó el tránsito por los carriles externos de la mano de sentido de circulación de Neuquén hacia Cipolletti. Está en construcción el pilotaje del viaducto que corresponde a los dos carriles centrales, tanto de la mano de Neuquén a Cipolletti como viceversa; son cuatro que van elevados, el resto a nivel y permiten la circulación por la ciudad por debajo del viaducto”, expresó el funcionario sobre las obras en el sector.

Sobre esa línea agregó: “Ahora ya no hay que desviarse por otras calles sino que transitando por esos carriles se llega de forma directa al puente. Hay un trabajo de todo lo que era la vieja multitrocha (desvío hacia Tronador), desde Gatica hasta el puente está todo en obras”.

La entrevista completa