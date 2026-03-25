El Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén desplegó durante el último fin de semana largo un operativo preventivo con canes detectores de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad de Neuquén capital.

Las tareas se realizaron en el marco del incremento de circulación de personas por el feriado, con controles en espacios públicos, rutas de acceso y en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON).

Participación de cinco perros detectores

Del procedimiento participaron los cuatro canes del área: Emily, Thanos, Max y Quimey, junto al can Balto, proveniente de la localidad de Añelo.

El despliegue incluyó controles dinámicos sobre pasajeros, equipaje y zonas de tránsito, con el objetivo de prevenir el consumo y traslado de sustancias ilegales.

Resultados: cuatro intervenciones

Como resultado de los controles, se registraron cuatro intervenciones con marcajes positivos realizados por los perros detectores.

En uno de los casos, el procedimiento se realizó sobre una persona que viajaba en un colectivo de larga distancia. Según se informó, el individuo contaba con la correspondiente autorización del programa Reprocann, que regula el uso de cannabis con fines medicinales.

Contexto del operativo

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones se intensifican en fechas de alto movimiento turístico y social, con el objetivo de reforzar la prevención del delito vinculado a estupefacientes en la provincia de Neuquén.