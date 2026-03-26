La rotura de un caño en Avenida Mosconi afecta el suministro de agua en varios sectores de la ciudad

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa que se detectó una fisura de una cañería de distribución de agua potable en la intersección de Avenida Mosconi con la calle Pampa, en la ciudad de Neuquén.



Desde el primer momento, personal operativo del organismo realizó maniobras sobre válvulas para poder intervenir la cañería sin presencia de agua y avanzar con su reparación, que comenzó este jueves a las 7.00.



Para llevar adelante los trabajos fue necesario detener el sistema de agua potable del Río Limay, denominado “Leguizamón”, por lo que se ven afectados los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay.



Martín Giusti, coordinar general del EPAS informó que se espera concluir con la reparación cerca del mediodía “pero el servicio recién se normalizará en horas de la noche, ya que primero la cañería debe presurizarse”.



La cañería afectada es antigua, por lo que no existía registro de su existencia. Este tipo de situaciones se pueden repetir a lo largo de la ejecución de los trabajos, por lo que se ha creado un protocolo de actuación entre el municipio, EPAS y las empresas que están a cargo la obra para un rápido accionar en caso de repetirse una situación similar.



