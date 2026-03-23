La escena sorprendió a quienes ingresaban a Neuquén desde Cipolletti durante un lunes sin el habitual flujo de tránsito, ya que se trató de un puente turístico: camiones detenidos sobre uno de los carriles, descarga de chapas y perfiles y operarios trabajando en la zona del tótem de ingreso, frente a la Policía Caminera. No fue un hecho aislado, sino el anticipo de una nueva etapa en la obra de la avenida Mosconi, uno de los proyectos viales más importantes en ejecución en la ciudad.

Según se informó, ese movimiento marca el inicio de la etapa 6 de la obra, centrada en el sector de los puentes carreteros, un punto por donde circulan decenas de miles de vehículos todos los días. A esto, se sumó un complicado acceso a la calle Obrero Argentino.

Descargas sobre la calzada y advertencia para conductores

El móvil de AM550, con el periodista Juan Andrez y el camarógrafo Bruno Calderón, confirmó en el lugar que comenzaron las descargas de materiales que serán utilizados en esta nueva fase.

De acuerdo a lo relevado, los camiones se detienen momentáneamente sobre el carril que va desde Cipolletti hacia Neuquén para descargar estructuras metálicas. Esta dinámica ya se repitió al menos con dos vehículos.

La recomendación es circular con atención en ese tramo, donde pueden registrarse demoras puntuales mientras avanzan estas tareas iniciales.

Qué se empieza a construir en el acceso más transitado

La intervención en este sector forma parte de la llamada “Gran Avenida” y abarca el tramo de los puentes carreteros hasta calle Leales.

El proyecto contempla la construcción de dos viaductos que elevarán la circulación principal de ingreso y egreso a la ciudad. Debajo de esas estructuras se habilitarán cruces transversales que conectarán calles clave como Alderete y Lázaro Martín.

Se trata de una modificación profunda en uno de los accesos más utilizados del área metropolitana, con el objetivo de ordenar el tránsito y resolver interferencias históricas en ese punto

Cómo será la circulación en los próximos días

El avance de esta etapa viene acompañado de un esquema de circulación que busca sostener el flujo vehicular mientras se ejecutan los trabajos.

Quienes ingresen a Neuquén deberán hacerlo por calle Primeros Pobladores, ya que el acceso a la avenida Mosconi estará afectado por el sector de cerramiento. En tanto, para salir de la ciudad, el recorrido previsto es continuar hasta Carmen de Patagones, luego tomar Aguado y conectar con Lázaro Martín para retomar hacia Cipolletti.

Además, se habilitan alternativas por calles como Río Uruguay y Lules, que fueron intervenidas previamente para acompañar este nuevo esquema.

Obras previas para sostener el tránsito

Antes de llegar a esta instancia, el municipio avanzó con mejoras en calles alternativas que ahora serán clave para descomprimir el tránsito en la zona de obra.

En varios sectores ya se completaron cordones cuneta y durante los últimos días se ejecutaron tareas de pavimentación, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para absorber el caudal vehicular, lo cual se vería dificultado en calles de ripio y sin las medidas de seguridad necesarias.

Este trabajo previo permite que, incluso con intervenciones en marcha en el acceso principal, la circulación se mantenga operativa en todo momento.

Un punto crítico con intervención permanente

El sector de los puentes carreteros concentra uno de los mayores volúmenes de tránsito de la región, con cifras que superan ampliamente los 100 mil vehículos diarios.

La obra se ejecuta por etapas y con presencia constante de equipos en el lugar, lo que implica cambios progresivos en la dinámica de circulación.

Con el inicio de esta nueva fase, el ingreso a la ciudad suma un nuevo frente de trabajo visible y activo, en un contexto donde cada movimiento en la calzada requiere atención para evitar inconvenientes.