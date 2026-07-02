Finalizó una obra clave que dará electricidad a uno de los principales pasos internacionales de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa inauguró hoy la obra de vinculación eléctrica del paso internacional Mamuil Malal, una infraestructura estratégica que garantiza el suministro de energía a uno de los principales corredores internacionales de la Provincia y fortalece el funcionamiento de los organismos que desarrollan sus tareas en la zona fronteriza.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) realizó la ejecución integral de las obras, que demandaron una inversión de casi $400 millones, entre materiales, equipos, maquinarias y mano de obra. Las tareas fueron financiadas íntegramente por la Provincia.

La nueva infraestructura permite abastecer de energía eléctrica a las instalaciones ubicadas en el paso internacional, entre ellas las dependencias de Aduana, Migraciones, ARCA, Senasa y Vialidad, además de la Base Operativa de Gendarmería Nacional, las viviendas de guardaparques del Parque Nacional Lanín y la oficina de informes.

“Para nosotros es muy importante el desarrollo de este paso”, destacó el Gobernador durante su discurso y recordó que desde el Ejecutivo se está avanzando con la obra de asfalto en ese sector, afectada por la veda. “Será el paso más al sur que va a terminar quedando pavimentado”, expresó.

Figueroa expresó que “es un paso que siempre se ha utilizado mucho por todos los neuquinos, por el turismo fundamentalmente” y consideró que en años anteriores “no se terminaba llegando” con las obras. “Creíamos que era muy importante vincularnos por este paso, por eso estamos trabajando no solo con la luz, sino también con el pavimento. Se ha avanzado muchísimo con el pavimento, que le va a dar otra jerarquía y va a haber otro movimiento”, añadió.

“Hoy tenemos tres pasos internacionales pavimentados y vamos a llegar a cinco: vamos a culminar el verano que viene Mamuil Malal y comenzar antes de marzo con el paso internacional Pichachén”, detalló.

Por otra parte, remarcó la importancia del “trabajo en conjunto” con las distintas instituciones. “Esto demuestra que pueden confluir distintos pensamientos, con todos trabajando para el beneficio de una comunidad”, señaló.

“Acá no se trata de ver cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Lo importante es que todos juntos podamos atravesar los verdaderos adversarios, que son los problemas. Tenemos que lograr entre todos el objetivo del progreso y que nuestras comunidades estén mejor”, indicó el Gobernador.

Además, aseguró que “los que quieran pelear se van a pelear solos; le van a ladrar a la Luna. Los neuquinos estamos focalizados en que a Neuquén le vaya mucho mejor y estamos convencidos que trabajando todos juntos lo vamos a lograr”.

Destacó el rol de las empresas públicas neuquinas y remarcó que “deben ser eficientes”. “No se pueden malgastar los recursos de la gente”, dijo y añadió: “El EPEN está demostrando con creces que está siendo cada vez más eficiente, que se está administrando mucho mejor, que estamos haciendo las obras que realmente son necesarias y jerarquizan el trabajo que se viene haciendo en la provincia”.

Recordó que el Gobierno está desarrollando el Camino de la Fe, que a lo largo de 700 kilómetros unirá 20 localidades y 20 lagos. “Va a poner en valor muchas localidades dejadas al margen de los circuitos de rutas de la Provincia. Y todo este camino va a estar integrado con el vecino país de Chile”, agregó y comentó que estará integrado por cinco pasos internacionales pavimentados. “Y para 2028 vamos a dejar todo preparado para pavimentar el paso Hua Hum”, manifestó.

“De esta manera podemos desarrollar el turismo de manera binacional con el vecino país de Chile”, expresó Figueroa y consideró: “No es competir simplemente cuando nos conviene ir de un lado o del otro de la cordillera de acuerdo al valor de la moneda, sino que lo importante es que podamos atraer turistas de todo el mundo de manera integrada”.

“Todo tiene que confluir en una programación, en que tienen que lograrse los objetivos en forma paulatina”, afirmó y recalcó que “estamos cumpliendo parte de ellos teniendo electricidad en el paso y en toda la zona. Vamos a desarrollar el turismo, pero también las comunidades van a tener la electricidad que se necesita”.

Por último, detalló que en el Sur de la Provincia el Ejecutivo avanza con obras viales, como la pavimentación de la Ruta 23, la bajada del Rahue en la Ruta 46, el paso Mamuil Malal, el camino a Huechulafquen, la ruta a Lolog, a Meliquina y a Villa Traful.

Por su parte, el presidente del EPEN, Mario Moya comentó que el proyecto de electricidad para el paso se gestó hace casi 25 años y había quedado postergado. Dijo que la obra había quedado paralizada por falta de financiamiento y destacó “la decisión política de nuestro gobernador para avanzar”.

Destacó el trabajo del EPEN y manifestó: “Tomamos la posta y decidimos terminarla”. “Ayer hasta las 10 de la noche estábamos aquí, nevando y con frío, y estaban poniendo las instalaciones en servicio”, dijo y aseguró: “Eso demuestra una vez más que las empresas públicas ponemos todo”.

También participaron del acto inaugural la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; los intendentes de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti y de Junín de los Andes, Luis Madueño; el presidente de la comisión de fomento de Pilo Lil, Andrés Infante y el intendente del Parque Nacional Lanín, Alberto Marasco; entre otros.

Los detalles de la obra





La intervención del EPEN comprendió aproximadamente 24 kilómetros de línea eléctrica entre el acceso a la comunidad de Chiquilihuín y el paso internacional Mamuil Malal. En ese tramo se realizaron tareas de reacondicionamiento de la infraestructura existente y la construcción y reconstrucción de distintos sectores, mediante tendidos aéreos y subterráneos, garantizando las condiciones necesarias para completar finalmente la vinculación eléctrica.

Esta línea se integra al sistema de distribución de aproximadamente 68 kilómetros que parte desde Junín de los Andes y abastece también a los parajes Pilo Lil, Chiquilihuín, Aucapán y Atreuco, consolidando una infraestructura energética de gran importancia para el desarrollo del sur neuquino.

Uno de los mayores desafíos fue la ejecución de los últimos cuatro kilómetros, que permitieron concretar la vinculación definitiva con el complejo fronterizo. Estos trabajos se desarrollaron bajo estrictos criterios ambientales y en coordinación con Parques Nacionales, Vialidad Provincial, especialistas ambientales y otros organismos competentes, definiendo una traza que preservara la flora nativa y evitara afectar ejemplares centenarios de araucarias.

En los sectores de mayor sensibilidad ambiental se ejecutaron aproximadamente 1.200 metros de tendido subterráneo, protegido mediante un sistema especialmente diseñado para este tipo de terrenos, mientras que el resto de la infraestructura aérea fue implantada procurando minimizar el impacto visual sobre el paisaje.

La obra, ejecutada íntegramente con personal del EPEN, también requirió soluciones de ingeniería específicas para atravesar mallines, sectores de difícil acceso y otros obstáculos naturales mediante estructuras especialmente adaptadas y la apertura de huellas autorizadas, siempre respetando las condiciones establecidas por los organismos ambientales.

La obra incluyó la construcción de nuevos tendidos eléctricos aéreos y subterráneos, una subestación transformadora y una red de baja tensión para abastecer las instalaciones del complejo fronterizo. Además, el EPEN realizó el mantenimiento integral de los 22 kilómetros de la línea de media tensión existente, mejorando las condiciones operativas y la confiabilidad del suministro en toda la traza.

Con esta obra, la Provincia fortalece la infraestructura estratégica del sur neuquino, mejora las condiciones operativas y de seguridad del paso internacional Mamuil Malal, acompaña el desarrollo turístico de la región y garantiza un servicio eléctrico confiable para las instituciones que cumplen funciones esenciales en uno de los principales accesos terrestres entre Argentina y Chile.





