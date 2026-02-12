Este jueves, a las 13, abrieron el Paso Internacional Fronterizo Mamuil Malal, ubicado en la cordillera de los Andes, tras haber finalizado las tareas de mantenimiento del grupo electrógeno. La obra, que permitió restaurar el suministro eléctrico en el sector, habilitará el paso para todo tipo de vehículos que deseen cruzar desde Argentina hacia Chile y viceversa.

El paso estuvo cerrado durante la jornada del martes hasta este jueves al mediodía debido a una falla en el sistema eléctrico que afectó tanto a los controles migratorios como aduaneros de ambos países. La interrupción del servicio impidió el funcionamiento normal de los procedimientos de entrada y salida, lo que motivó que los responsables de la seguridad fronteriza decidieran suspender el paso hasta resolver la situación.

De acuerdo con los informes emitidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, la situación fue monitoreada por la Unidad de la Región V y el Escuadrón 33 de San Martín de los Andes, que coordinaron las tareas de reparación. Desde el lado argentino, la medida afectó principalmente el sistema de control en el cruce, lo que obligó a la suspensión temporal del paso, sin que se registraran mayores inconvenientes en las operaciones aduaneras.

En este contexto, los viajeros que se dirigían a la zona fronteriza tuvieron que esperar el restablecimiento de los servicios, y se les recomendó consultar los canales oficiales para recibir actualizaciones sobre la situación. Se estima que con la reapertura del paso Mamuil Malal, las operaciones retornarán a su normalidad, permitiendo el cruce seguro y fluido de vehículos y personas entre ambos países.