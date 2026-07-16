La Fiscalía fijó un plazo para despejar la Ruta 67

El corte sobre la Ruta Provincial 67, uno de los principales corredores utilizados para conectar la ciudad de Neuquén con la zona de Vaca Muerta, sumó este jueves un nuevo capítulo. El Ministerio Público Fiscal intimó formalmente a las personas que mantienen interrumpida la circulación para que abandonen el lugar de manera voluntaria.

La medida fue dispuesta por la fiscal Paula González, quien solicitó a la Comisaría 20 que notifique a "todas las personas que se encuentren impidiendo, estorbando y/o entorpeciendo el normal funcionamiento del transporte por tierra" que deberán retirarse del lugar dentro de un plazo de dos horas.

La decisión busca restablecer la circulación en una ruta clave para el tránsito diario de trabajadores, transportistas y vehículos particulares.

Qué puede pasar si no liberan el camino

La intimación establece que, una vez vencido el plazo, si el corte continúa, el personal policial deberá actuar utilizando las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Policía del Neuquén y el Código Procesal Penal para restablecer el funcionamiento normal del tránsito.

Además, la fiscal ordenó identificar a quienes sean considerados organizadores, instigadores o partícipes de la interrupción del tránsito y reunir todas las pruebas necesarias, entre ellas actas, fotografías y registros en video.

También dispuso que, si hubiera menores de edad en el lugar, intervenga la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.

Un corredor clave con circulación afectada

La Ruta 67, conocida como la ruta del petróleo, se convirtió en los últimos años en una vía estratégica para descomprimir el tránsito de la Ruta 7 y agilizar la conexión entre Neuquén, Centenario y el desarrollo de Vaca Muerta.

El corte mantiene restringido el paso de vehículos y obliga a quienes circulan por la zona a buscar caminos alternativos, con demoras y complicaciones para el transporte de personas y cargas.

Las autoridades recomiendan evitar el sector hasta que la situación quede normalizada y atender las indicaciones del personal policial que trabaja en el lugar.

Qué reclaman

La protesta es llevada adelante por un grupo de personas que reclama distintas respuestas vinculadas a la entrega de tierras y otras demandas habitacionales.

Mientras ese planteo continúa por los canales correspondientes, la actuación del Ministerio Público Fiscal se concentra exclusivamente en garantizar el libre tránsito y recuperar el funcionamiento normal de una de las rutas más importantes de la provincia.