La Ruta 67 quedó completamente bloqueada

La circulación por la Ruta Provincial 67, conocida como la ruta del petróleo, permanece completamente interrumpida este jueves, a la altura de la rotonda de Pluspetrol, donde un grupo de vecinos instaló un corte que impide tanto el ingreso como la salida de vehículos. Desde este miércoles, las protestas habían empezado en la zona conocida como Bajada de Maida, y luego fue levantada durante la misma jornada.

La medida afecta uno de los accesos más utilizados para conectar la Autovía Norte con la Ruta 67 y genera importantes complicaciones para quienes circulan por el sector, especialmente trabajadores, transportistas y vehículos vinculados a la actividad hidrocarburífera.

Desde el lugar, el periodista Juan Pablo Andréz informó en AM550 que los manifestantes modificaron el punto del reclamo durante la mañana.

"Estaban en la bajada de Maida, liberaron ese sector y se mudaron enfrente de la rotonda. Nadie puede ingresar ni salir de la ruta del petróleo", explicó.

Camiones, transporte petrolero y vehículos particulares quedaron afectados por el bloqueo total en el ingreso a la ruta del petróleo. Fotos: Móvil AM550

Fiscalía intimó a liberar la ruta

Mientras el corte continúa, el Ministerio Público Fiscal intervino para intentar normalizar la circulación.

La fiscal Paula González se comunicó con los manifestantes y los intimó a despejar el lugar. Según se informó, otorgó un plazo de una hora y media para levantar la medida.

En caso de que el bloqueo continúe una vez vencido ese plazo, desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que las fuerzas públicas deberán tomar intervención para restablecer el tránsito.

Camiones y vehículos obligados a cambiar de recorrido

El corte provoca largas demoras y obliga a reorganizar la circulación en una zona de intenso movimiento diario.

Según el reporte realizado desde el lugar, hay camiones, camionetas, autos particulares y transporte de trabajadores petroleros esperando poder continuar viaje. Mientras tanto, quienes intentan ingresar desde la Autovía Norte son desviados.

"Hay camiones, autos y camionetas, transporte de petroleros, esperando para salir hacia la Autovía Norte; solo dejan pasar a ambulancias y motos", detalló Andréz durante la cobertura.

Además, explicó que quienes llegan desde la Autovía Norte con destino a la Ruta 67 deben regresar y continuar por la Ruta Provincial 7 para poder seguir viaje.

El trasfondo del bloqueo

La protesta es encabezada por un puñado de vecinos del sector Los Hornos de Valentina Norte Rural y zonas aledañas quienes reclaman la conexión a la red de gas natural. Las tierras ocupadas no cuentan con el servicio por ser privadas, propiedad de la familia Fava, por lo que no pertenecen al Estado municipal, provincial ni nacional.

Mientras continúa el corte frente a la rotonda de Pluspetrol, quienes llegan desde la Autovía Norte deben modificar su recorrido y utilizar la Ruta 7. Fotos: Móvil AM550

Qué deben tener en cuenta quienes circulen por la zona

Mientras el corte permanezca, la Ruta 67 seguirá sin posibilidad de ingreso ni de salida en el sector de la rotonda de Pluspetrol.

Quienes tengan previsto utilizar ese corredor deberán considerar recorridos alternativos, ya que el tránsito es redirigido hacia la Ruta 7 y el paso únicamente está habilitado para ambulancias y motocicletas. La recomendación es prever demoras y evitar dirigirse al lugar hasta que se restablezca la circulación normal.