Neuquén construirá dos nuevos centros de salud en Valentina Norte Rural y Rincón de los Sauces

El Gobierno neuquino anunció las licitaciones públicas para dos centros de salud; uno para el barrio Valentina Norte Rural, en Neuquén capital, y otro para la ciudad de Rincón de los Sauces.

La construcción del nuevo centro de Valentina Norte Rural resulta urgente para resolver las graves deficiencias logísticas del edificio actual, cuya infraestructura impide que las ambulancias entren o salgan con la agilidad necesaria para una emergencia. Esta situación es insostenible, ya que el predio no es apto para fines sanitarios, el terreno no pertenece al Ministerio de Salud y se encuentra en sucesión, lo que bloquea cualquier posibilidad de mejora edilicia.

El nuevo emplazamiento cambiará radicalmente este panorama al ofrecer instalaciones más amplias y accesibles. Gracias a su ubicación cercana a calles asfaltadas, se garantizará una circulación fluida para vehículos de emergencia, eliminando las restricciones de acceso que hoy limitan la atención.

Finalmente, este proyecto destaca por su ubicación estratégica y equitativa, al situarse en un punto equidistante para todo el barrio. Esta obra marca un hito en la inclusión social, ya que acerca físicamente la atención sanitaria al sector de Bardas Coloradas (en el ejido de Plottier), garantizando el acceso a la salud a una población que históricamente permaneció aislada del sistema.

Ambos proyectos fueron elaborados por el Ministerio de Salud y motorizados por la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

Estas obras forman parte del Programa de desarrollo urbano y mejora del hábitat en la provincia del Neuquén, una iniciativa integral financiada mediante un préstamo de 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tiene como objetivo central la integración sociourbana y la mejora habitacional en todo el territorio provincial.

Las próximas aperturas de ofertas correspondientes a estas licitaciones se desarrollarán de la siguiente manera:

CAPS Valentina Norte Rural (Neuquén Capital): apertura de ofertas el 10 de agosto.

CAPS “Ciudad Deportiva” Rincón de los Sauces: apertura de ofertas el 12 de agosto.

Sobre el programa

Desde el gobierno neuquino explicaron la trascendencia del programa, cuya ejecución técnica está a cargo de la UPEFE. La iniciativa contempla proyectos de salud, como la licitación para la construcción del nuevo edificio del Centro de Salud en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén; intervenciones en infraestructura y vivienda, que incluyen la construcción de viviendas e infraestructura básica y el Plan de Reasentamiento de los barrios Pacífica, Morro y Juvenil en Neuquén Capital; y el desarrollo de servicios públicos a través de Planes Directores de agua potable y desagües cloacales, como el proyectado en la localidad de Barrancas.

Con estas acciones, la Provincia de Neuquén reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura pública, garantizando el acceso a servicios esenciales y promoviendo el crecimiento ordenado y sostenible de los centros urbanos y rurales.