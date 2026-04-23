Flexibilización de la barrera sanitaria: productores molestos con Nación por la decisión inconsulta

En las últimas horas, se dio a conocer un fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que no hizo lugar a un pedido de productores de la Patagonia para frenar el ingreso de carne con hueso desde el norte del país.

De esta manera, quedó firme la flexibilización de la barrera sanitaria que puso en marcha el Gobierno nacional hace un año, que generó reclamos y malestar por parte de productores ante la decisión tomada de forma inconsulta.

Bertil Hoepke, vicepresidente de la Sociedad Rural de Neuquén, habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 sobre este tema.

“Lo que sucedió en Comodoro Rivadavia es una parte judicial de un proceso que afectó mayormente a Santa Cruz. En Neuquén ya se flexibilizó la barrera, esto era una medida de productores del sur del país. La barrera ya está funcionando desde que salió la resolución”, expresó el funcionario en primer lugar.

Por otro lado, el productor manifestó: “Siempre los precios de la carne van a a obedecer a cuestiones del mercado, hay una fuerte demanda de carne y un poder adquisitivo, especialmente en el Alto Valle, que es alto, y eso generó una distorsión que seguirá estando porque la persona que se come un asado el fin de semana y está en un pozo petrolero seguirá comprando al precio que sea”.

Sobre la misma línea indicó: “Hoy tenes dos tipos de asado: el que viene del norte y el producido acá en la Patagonia que tiene un precio superior que la gente sigue pagando. En el momento que se abrió la barrera, que fue una decisión inconsulta con todos los productores, nos complicó porque fue en una época muy mala, fue un problema más que nada por las formas”.

“El año pasado hubo sequía, hoy los precios de la carne para el consumidor volvieron a ser lo que eran, no hay un cambio pero en el momento que sucedió fue un inconveniente grande”, lanzó Hoepke.

“No estamos en contra de que se traiga carne del norte, el problema fue haber tomado la decisión de forma unilateral”, cerró.

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