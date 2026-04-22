La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó el último intento judicial para frenar la flexibilización de la barrera sanitaria en la Patagonia. Con este fallo, quedó firme la medida del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que autoriza el ingreso de carne con hueso desde el norte del país y redefine un esquema sanitario que regía desde hace más de 30 años.

Se cayó el último freno judicial a la barrera sanitaria patagónica

La disputa judicial por la barrera sanitaria patagónica sumó un nuevo capítulo y, esta vez, con una definición clave. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia desestimó el último recurso presentado para bloquear la flexibilización dispuesta por el Senasa, dejando firme el ingreso de carne con hueso desde el norte del río Colorado hacia nuestra región.

Con esta resolución, se elimina el último obstáculo legal que impedía la aplicación plena de la medida, incluida la provincia de Santa Cruz, y se consolida una modificación histórica en un sistema sanitario que estuvo vigente por más de tres décadas.

El fallo de segunda instancia revocó la decisión del juez federal Claudio Vázquez, quien había declarado la nulidad de la resolución 460/2025 y suspendido su implementación en territorio santacruceño.

La resolución, firmada por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, hizo lugar a la apelación del Senasa y rechazó la acción de amparo promovida por entidades rurales.

Qué cambia con el ingreso de carne con hueso a la Patagonia

La medida habilita de manera definitiva el ingreso de cortes con hueso y también de material genético animal desde el norte del país, un cambio que impacta sobre uno de los principales resguardos sanitarios históricos de la región.

La barrera sanitaria patagónica había sido creada para preservar a la región como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, una condición diferencial que permitió durante años sostener estándares sanitarios valorados en mercados internacionales.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la flexibilización busca ampliar la oferta de carne en la Patagonia y contribuir a una baja de precios para consumidores, aunque bajo requisitos sanitarios específicos como el transporte envasado al vacío y productos sometidos a enfriamiento.

Respaldo judicial a la medida del Senasa en torno al ingreso de carne con hueso

En los fundamentos del fallo, los camaristas consideraron que la medida adoptada por el Senasa no presenta arbitrariedad y se encuadra en una política pública nacional respaldada por criterios técnicos.

Los magistrados remarcaron además que la resolución se encuentra alineada con estándares internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y respaldada por evaluaciones de riesgo.

En esa línea, señalaron que el “riesgo cero” no existe y que la razonabilidad de la medida se sostiene en que el virus de la fiebre aftosa no circula actualmente en Argentina.

Productores patagónicos habían cuestionado la flexibilización

El fallo llega luego de meses de cuestionamientos por parte de productores rurales y entidades agropecuarias patagónicas, especialmente de la provincia de Santa Cruz. Advertían por un posible impacto tanto en lo sanitario como en lo económico.

Entre los planteos figuraba la necesidad de preservar el estatus diferencial de la región y aplicar el principio precautorio ante eventuales riesgos. Sin embargo, la Cámara rechazó esos argumentos y sostuvo que no hubo irregularidades en la decisión del organismo sanitario. También remarcó que una política pública de alcance nacional no puede analizarse únicamente por su impacto económico en una región determinada.

Un cambio histórico para la barrera sanitaria en la Patagonia

Con la resolución judicial, la flexibilización de la barrera sanitaria quedó definitivamente habilitada y marca un punto de inflexión para la producción y comercialización de carne en el sur argentino.

Tras más de 30 años de restricciones, el esquema sanitario patagónico entra en una nueva etapa, en medio de expectativas por su impacto en precios, abastecimiento y en el futuro del estatus sanitario de la región.