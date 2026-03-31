La reiteración de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos de la compañía low cost Flybondi generó un nuevo episodio de malestar en la región cordillerana, dejando a turistas de Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche varados durante varios días sin respuestas concretas. Muchos visitantes, que habían planificado estadías cortas, se vieron obligados a afrontar gastos imprevistos en alojamiento, alimentación y traslados, además de pérdidas laborales y de conexiones aéreas o terrestres.

Ante esta situación, la Oficina Municipal de Información y Defensa al Consumidor (OMIDUC) desplegó un operativo especial en el Aeropuerto Internacional de Bariloche para asistir a los pasajeros afectados. Durante la jornada, el equipo de inspectores brindó asesoramiento personalizado, explicó los derechos de los pasajeros y entregó material informativo para iniciar reclamos formales, además de evaluar caso por caso la situación de cada viajero.

La falta de asistencia por parte de la aerolínea generó escenas críticas en la terminal. Decenas de familias durmieron en el suelo ante la imposibilidad de costear alojamiento por su cuenta, mientras otros pasajeros intentaban reorganizar sus viajes sin información oficial clara. Entre los casos más sensibles se registraron padres que viajaban con hijos con discapacidad y denunciaron la ausencia total de canales de comunicación por parte de la compañía.

Afectan la imagen del destino

El conflicto impactó directamente en la experiencia turística de la región. Visitantes que eligieron Bariloche o Villa La Angostura para estadías cortas debieron extender su permanencia sin planificación o cancelar excursiones contratadas con anticipación. Prestadores turísticos advirtieron que estas situaciones afectan la imagen del destino, especialmente en temporadas de alta circulación, cuando la conectividad aérea resulta clave para la economía local.

El colapso registrado responde a una problemática operativa más amplia de Flybondi. De una flota de 23 aviones, actualmente solo 9 se encuentran operativos, y varias aeronaves alquiladas bajo la modalidad ACMI no están prestando servicio, provocando cancelaciones y reprogramaciones en distintas rutas del país. Según datos del sector, más de 40.000 pasajeros resultaron afectados durante marzo, con consecuencias que se replican en aeropuertos como el de Bariloche.

Una sanción millonaria en Neuquén

La dirección provincial de Protección al Consumidor de la provincia del Neuquén aplicó a principios de este mes una sanción a la empresa FB Líneas Aéreas S.A., conocida comercialmente como Flybondi, tras constatar irregularidades en la atención e información brindada a usuarios en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón de la ciudad de Neuquén. La multa -la segunda que se aplica- alcanza los $ 228.917.600 millones de pesos.