La dirección provincial de Protección al Consumidor de la provincia del Neuquén aplicó una sanción a la empresa FB Líneas Aéreas S.A., conocida comercialmente como Flybondi, tras constatar irregularidades en la atención e información brindada a usuarios en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón de la ciudad de Neuquén. La multa (la segunda que le aplican) alcanza los $228.917.600 millones de pesos.

La actuación se originó a partir del Acta de Inspección N° 01/2026, labrada el día 12 de enero pasado, cuando inspectores de la dirección -dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos- realizaron un control en el mostrador de atención de la empresa en el aeropuerto. La inspección se llevó adelante a partir de reiterados reclamos por parte de los usuarios del servicio aéreo tras la cancelación del vuelo F05301 con destino a Aeroparque, programado para las 9:30 horas.

Durante el procedimiento se constató que numerosos pasajeros se encontraban en el lugar solicitando información respecto de la cancelación del vuelo. Se verificó in situ la ausencia total de la empresa para brindar respuestas al consumidor; en el mostrador de atención no se exhibía cartelería con datos identificatorios de la empresa, razón social, CUIT ni horarios de atención, como tampoco información sobre la situación que generó el reclamo. Asimismo, se comprobó que no había personal de la empresa que brindara atención a los usuarios presentes.

A partir de estas constataciones se imputó a la empresa por presuntas infracciones a los artículos 4° y 8 bis de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, vinculadas al incumplimiento del deber de información y al deber de garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores.

La empresa fue debidamente notificada y presentó su descargo en tiempo y forma, el cual fue analizado por el Cuerpo Asesor Legal interviniente, resolviéndose finalmente la aplicación de la correspondiente sanción administrativa.

Neuquén adhirió al Registro Nacional de Infractores

Como parte del fortalecimiento de las políticas de protección de los derechos de los consumidores, la Provincia del Neuquén adhirió al Registro Nacional de Infractores (RENAI), una herramienta que permitirá transparentar y visibilizar las sanciones aplicadas a empresas que incumplen la normativa de defensa del consumidor en todo el país.

El registro se implementa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de los consumidores a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno. En la misma línea, la Constitución de la Provincia del Neuquén, en su artículo 55, garantiza estos derechos en el ámbito provincial.

Asimismo, la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, a la cual la provincia adhirió mediante la Ley Provincial N° 2268, establece que las autoridades de aplicación local tienen facultades de control y sanción dentro de sus respectivas jurisdicciones.

La adhesión se realiza dentro de la Disposición N° 362/2026 de la subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que establece los criterios y procedimientos para la implementación del RENAI. Este registro público incorporará información sobre las sanciones administrativas aplicadas a proveedores de bienes y servicios en todo el país, incluyendo razón social, CUIT, expediente, tipo de sanción y encuadre legal de la infracción.

De esta manera, los consumidores podrán consultar de manera abierta las infracciones registradas y filtrar la información por jurisdicción, lo que constituye una herramienta clave para fortalecer la transparencia y promover relaciones de consumo más justas.