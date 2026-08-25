Flybondi reabre su página, pero sigue sin operar vuelos

La página de Flybondi volvió a funcionar después de casi una semana caída y permite nuevamente comprar pasajes y gestionar reprogramaciones. El detalle que genera particular preocupación en la región es que, mientras la compañía permanece sin operar desde el 6 de agosto, su web ofrece vuelos a Bariloche para septiembre y conexiones con Neuquén para noviembre.

La situación ocurre en medio de una crisis que acumula cancelaciones, pasajeros afectados, salarios adeudados, reclamos de exempleados por indemnizaciones y una disputa societaria. Al mismo tiempo, fuentes del sector señalan que la empresa analiza una eventual presentación en concurso preventivo.

La página volvió, pero los aviones todavía no

El sitio había quedado fuera de servicio el 18 de agosto, después de 12 días sin operaciones, y mostraba un error 504 que impedía consultar vuelos, comprar pasajes o realizar modificaciones. Ahora volvió a estar activo y recuperó esas funciones.

La reapertura resulta llamativa porque la aerolínea no realiza vuelos desde el 6 de agosto. La nueva oferta comercial aparece, por lo tanto, en un escenario en el que todavía no está normalizada la operación aérea de la compañía.

Según la información publicada, la empresa vuelve a mostrar disponibilidad para septiembre hacia Bariloche, entre otros destinos. Para Neuquén, las opciones aparecen más adelante, con disponibilidad desde noviembre según el esquema informado.

La compañía volvió a habilitar la compra de pasajes en su sitio web, con destinos Patagónicos.

Bariloche aparece en la pantalla en plena temporada

El caso de Bariloche adquiere una dimensión particular para los pasajeros de la región: el sistema vuelve a mostrar alternativas para viajar durante septiembre, cuando todavía transcurre la temporada invernal.

No se trata solamente de que la página permita consultar una ruta. El sitio habilita la compra de pasajes futuros de una empresa que atraviesa una fuerte crisis operativa, una situación que obliga a mirar con especial atención qué hay detrás de esas fechas disponibles.

Para quienes estén pensando en viajar, el dato resulta especialmente relevante: que un vuelo aparezca disponible en el buscador no equivale por sí solo a que la operación esté normalizada.

Neuquén también aparece entre las opciones

La situación alcanza directamente a la capital neuquina. La plataforma permite consultar y comprar vuelos hacia y desde Neuquén para noviembre, según las fechas disponibles en el sistema.

Es decir, mientras todavía persisten las consecuencias de la paralización de operaciones, la compañía vuelve a ofrecer conexiones con uno de los principales aeropuertos de la Patagonia.

La reapertura del canal de ventas no llega acompañada, hasta el momento, de una normalización completa de la situación que atraviesa la empresa.

La web de Flybondi volvió a ofrecer vuelos hacia Bariloche, pero en el aeropuerto de Neuquén sigue todo cerrado.

Una reapertura en medio de una crisis que no terminó

La vuelta de la página se produce mientras Flybondi enfrenta distintos frentes abiertos. La compañía acumula reclamos laborales por salarios e indemnizaciones y, según la información publicada, más de 700 exempleados esperan el pago de indemnizaciones por despidos y acuerdos de retiro.

También existen embargos judiciales y una disputa entre los grupos vinculados al control de la aerolínea. En paralelo, fuentes del sector citadas por distintos medios sostienen que la empresa analiza recurrir a un concurso preventivo de acreedores.

En ese contexto, la reactivación de la web podría formar parte de una estrategia para mantener actividad comercial y demostrar capacidad de generar ingresos durante un eventual proceso concursal, según las fuentes citadas por La Nación.

Por ahora, el dato concreto para los pasajeros neuquinos y barilochenses es otro: la página volvió a vender pasajes mientras la aerolínea todavía atraviesa una crisis que mantiene en vilo su operación. Y entre las fechas que aparecen en pantalla están justamente algunos de los destinos más importantes de la Patagonia.