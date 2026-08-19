Flybondi atraviesa momentos críticos tras días sin vuelos, el sitio web caído y la desaparición de sus mostradores en algunos aeropuertos, como es el caso de Neuquén.

Según datos oficiales, en verano 2025 / 2026, la aerolínea anunció que la ruta Buenos Aires–Neuquén aumentaría de 8 a 21 vuelos semanales, un incremento del 163%. Es decir, en el momento de mayor oferta llegó a plantear tres vuelos diarios promedio entre Buenos Aires y Neuquén.

La propia compañía informaba en enero de 2026 que contaba con 14 aeronaves Boeing 737-800 NG (189 pasajeros) más un Airbus A320 para cumplir con la ruta. La empresa operaba 21 vuelos por semana con 3.969 asientos por tramo, aproximadamente 90 vuelos por mes, lo que resulta en 17.000 asientos mensuales.

Esto se mantuvo en el verano, pero a partir de junio el panorama cambió: entre el 18 de julio y el 2 de agosto, Flybondi canceló el 66,53% de todos sus vuelos programados a nivel nacional.

Por los antecedentes de denuncias entre Neuquén y la aerolínea, se espera que otras empresas como JetSmart o Aerolíneas Argentinas sean las encargadas de absorber la demanda que no sostendrá la low cost.

Desde el Gobierno siempre han intentado mantener una buena relación y continuidad con esta empresa como lo han tenido con las demás, con las cuales se continúa funcionando normalmente. "Siempre estamos trabajando para conseguir más frecuencias y la llegada de nuevas aerolíneas", han enfatizado.

La historia de Flybondi con Neuquén

En junio de este año, el subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano, ya había asegurado que el Gobierno provincial había aplicado "multas multimillonarias" a la compañía, al tiempo que lamentó el impacto que los incumplimientos tienen sobre el turismo y los pasajeros.

En declaraciones con AM550, el funcionario había aclarado que se habían reunido con directivos de la aerolínea en busca de una solución, aunque reconoció que los resultados no fueron los esperados.

"La provincia ha aplicado diversas multas multimillonarias a la empresa. Hemos estado en contacto con sus gerentes y sus referentes empresariales, pero lamentablemente es una empresa que hoy ha descontinuado el servicio no solamente en Neuquén, sino en todo el país", sostuvo.

Desde Neuquén, con el objetivo de sancionar a la empresa y multarlos por haber afectado el turismo de la provincia y a los visitantes que querían conocerla, se han aplicado dos multas que superan los $406,9 millones, y además durante junio se iniciaron actuaciones por nuevos incumplimientos.

La primera fue de $178 millones, el 28 de julio de 2025, hecha por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, mediante la Disposición 45/2025. El expediente se originó por lo ocurrido el 14 de mayo de 2025 en el aeropuerto Presidente Perón: pasajeros sufrieron reiteradas reprogramaciones y la Provincia determinó que la compañía había incumplido el deber de brindar información adecuada a los usuarios.

La segunda multa fue más importante, el pasado 14 de marzo, y tenía un monto de $228.917.600. El origen fueron los graves problemas registrados en enero. Protección al Consumidor intervino después de la cancelación de un vuelo Neuquén–Aeroparque, acompañada por falta de información y asistencia adecuada en el aeropuerto.

La Provincia consideró que existieron infracciones vinculadas con trato digno, deber de información y atención de los pasajeros. Fue presentada oficialmente como la segunda sanción contra Flybondi en Neuquén. En total llegaron a los $406.941.500.