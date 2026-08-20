La empresa Flybondi continúa con despidos y sin dar respuesta tanto a su personal como a los pasajeros que ya tenían viajes comprados con ellos. En Neuquén la aerolínea cerró su mostrador, retiró a sus empleados y no hay ninguna cartelería de la lowcost.

Uno de los trabajadores despedidos de la sede en Neuquén, Timoteo, comentó en Entretiempo por AM550 cómo se dieron los despidos y en qué estado se encuentran.

El ex empleado, que se desempeñaba en el área de rampas, relató que el aviso le llegó el 31 de julio a través de WhatsApp, de forma totalmente desprolija. "Nos avisó el supervisor, el telegrama llegó una semana tarde por WhatsApp. Fui de los anteúltimos en ser desvinculado."

El entrevistado trabajaba desde 2022 en la empresa y fue desvinculado sin previo aviso, sin embargo destaca que desde junio a julio no cobraron ninguno de los haberes, ni tampoco el aguinaldo que les correspondía. "Desde mitad de junio no se pagaban los aportes y se nos cortó la obra social", agregó y destaca que la comunicación de la empresa con ellos no era la mejor.

"En abril nos pagaron en dos veces, tal vez violando la fecha de pago, ahí nos pusimos en alerta" y agregó "desvincularon a toda la planta de tráfico y Neuquén se quedo sin atención al cliente", explica.

También comentó que a principio de año, a fines de la temporada alta, la empresa les informó que estaban atravesando un mal momento económico y por eso habilitaban los retiros voluntarios.

En cuanto a los pasos a seguir, asegura que tanto él como sus compañeros ya están con abogados y que buscarán iniciar la demanda contra la empresa. "Somos más de 10 los que fuimos desafectados de esta manera y que no se nos está pagando la indemnización".

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