Con foco en los Lagos del Sur, Figueroa presentó el plan provincial de inversiones

El gobernador Rolando Figueroa presentó en San Martín de los Andes un informe de gestión a los intendentes de la región de los Lagos Sur, en el cual repasó las inversiones de infraestructura, educación, salud y conectividad. Además, ratificó el rumbo orientado a la equidad territorial de cara al 2030, al hablar sobre el plan de mil obras y mencionó como ejemplo de ello los casi mil kilómetros de rutas que están actualmente en ejecución a nivel provincial.

“En el año 2030, Neuquén va a producir el doble de gas y petróleo, siempre y cuando hagamos la tarea bien. Si nosotros vamos a producir el doble, vamos a recibir más regalías. Si recibimos más regalías y monetizamos más el subsuelo, tenemos más para invertir”, aseguró Figueroa.

El gobernador sostuvo que la Provincia proyecta duplicar producción de gas y petróleo hacia 2030 para aumentar regalías e inversiones públicas.

Durante su exposición, el mandatario destacó que la provincia logró ordenar sus cuentas para destinar mayores recursos a obras estratégicas y aseguró que el objetivo es consolidar un proceso de transformación con impacto en todo el territorio.

Recordó el reordenamiento del Estado que comenzó con la eliminación de jubilaciones de privilegio, la implementación de la Ficha Limpia, la reducción de la planta política y la revisión de programas sociales para terminar con los privilegios.

“Este año vamos a haber pagado 52% de la deuda pública, siempre vamos a ir sosteniendo el financiamiento de las nuevas obras y de las obras que tenemos que hacer para llegar al volumen de producción del 2030”, informó.

Figueroa remarcó que “invertimos en rutas, en hospitales, en escuelas, en comisarías, para llegar con obras de gas a donde no hay gas e infraestructura que siempre faltaron. Entonces, eso para nosotros es la prioridad”, indicó.

El mandatario explicó que seguir el programa de gobierno como hoja de ruta sin desviarse permitió lograr este nivel de ingresos, pero obliga a “hacer bien la tarea”, insistió.

En materia educativa recordó que en el último tiempo se hicieron 700 aulas nuevas y refacciones. En este sentido puso foco en la reducción de las aulas tráileres y lamentó que antes “las escuelas se creaban por decreto, se alquilaban 10 tráileres, ahí estaba la escuela. Así llegamos a 700 aulas. Hoy estamos cerca de las 350. Una escuela no se hace de un día para otro, estamos haciendo todas las aulas y vamos eliminándolas”, amplió.

El gobernador Rolando Figueroa presentó el informe de gestión en San Martín de los Andes ante intendentes regionales.

Repasó la fuerte inversión que se realiza en Educación con 10 escuelas técnicas y se refirió también a la inversión en seguridad. Sobre este último punto, dijo que “estamos haciendo 45 obras, con 31.000 metros cuadrados de infraestructura carcelaria, 678 nuevas plazas”.

Lucha contra el narcomenudeo

Elogió la decisión de la provincia de asumir la lucha contra el narcomenudeo, al afirmar que “nos ha dado muy buenos resultados. Desde que lo hicimos, en 2025, tenemos 145 condenados y más de 300 allanamientos”. Además, recalcó que hubo en ese periodo una disminución de los delitos.

Durante la presentación, Figueroa también recordó el ambicioso plan vial que lleva adelante la provincia, con 902 kilómetros de pavimento en ejecución -varios de ellos en la región de los Lagos del Sur- y la meta de alcanzar los 2.000 kilómetros de rutas asfaltadas.