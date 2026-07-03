Figueroa celebró la vinculación eléctrica del paso Mamuil Malal: "Más integración con Chile y desarrollo para Neuquén"

La finalización de la obra de vinculación eléctrica del paso internacional Mamuil Malal sumó un nuevo capítulo este miércoles con el mensaje del gobernador Rolando Figueroa en sus redes sociales. El mandatario puso en valor la inversión realizada por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y remarcó el impacto que tendrá para el funcionamiento de uno de los corredores fronterizos más importantes de la provincia.

A través de una publicación, Figueroa señaló que la obra garantiza un suministro eléctrico seguro para los organismos que desarrollan tareas en la frontera y representa un avance clave para la conectividad y el crecimiento regional.

Una obra estratégica para la frontera neuquina

"El #EPEN finalizó la obra de vinculación eléctrica del Paso Internacional Mamuil Malal, una infraestructura estratégica que garantiza un suministro eléctrico seguro para uno de los principales corredores internacionales y fortalece el trabajo de los organismos que operan en la frontera", expresó el gobernador.

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa celebró la vinculación eléctrica del paso internacional Mamuil Malal - Foto: X @Rolo_Figueroa

La obra permite mejorar las condiciones de funcionamiento de las dependencias que trabajan de manera permanente en el paso internacional, entre ellas organismos de control migratorio, aduanero y de seguridad, que cumplen un rol fundamental en el tránsito de personas y mercaderías entre Argentina y Chile.

Mamuil Malal es una vía clave de conexión entre Neuquén y la Región de La Araucanía, utilizada tanto por residentes como por turistas y transportistas que circulan entre ambos países.

El mensaje de Figueroa: energía para el desarrollo

En su publicación, el mandatario provincial vinculó la obra con una estrategia más amplia de crecimiento para Neuquén.

"Hacemos las obras que realmente hacen falta, las que jerarquizan el trabajo que se desarrolla en toda la provincia. Mamuil Malal no es un hecho aislado: forma parte de un plan de desarrollo que integra a Neuquén y potencia su crecimiento. Más energía, más integración con Chile y más desarrollo para la Provincia", afirmó.

Las declaraciones se enmarcan en la política de infraestructura que impulsa la gestión provincial, con inversiones orientadas a mejorar servicios esenciales y fortalecer puntos estratégicos para la actividad económica y turística.

Beneficios para vecinos, turismo y actividad económica

La disponibilidad de un suministro eléctrico confiable en el paso internacional representa una mejora directa para la operatividad diaria del complejo fronterizo, especialmente durante períodos de alta circulación.

Además de optimizar las tareas de control, la infraestructura aporta previsibilidad al tránsito internacional, un aspecto relevante para el turismo, el comercio y las economías regionales que mantienen vínculos permanentes con Chile.

La vinculación eléctrica del paso internacional Mamuil Malal permitirá más conexión con Chile y más desarrollo para Neuquén - Foto: Gobierno de Neuquén

La zona de Mamuil Malal, ubicada dentro del corredor turístico cordillerano y cercana al Parque Nacional Lanín, registra un importante movimiento de visitantes durante distintas épocas del año, por lo que contar con servicios más robustos es considerado un factor clave para el desarrollo local.

Una pieza más dentro del plan de infraestructura provincial

Desde el Gobierno provincial destacan que la obra forma parte de una estrategia que busca ampliar y modernizar la infraestructura energética en distintos puntos de Neuquén.

En ese contexto, la vinculación eléctrica de Mamuil Malal es vista como una inversión que no solo mejora el funcionamiento actual del paso internacional, sino que también prepara a la región para acompañar el crecimiento de la actividad turística, comercial y productiva en los próximos años.