Una audiencia clave que llega tras un faltazo

Este lunes, desde las 8:30, la Justicia pondrá en marcha un paso decisivo: la formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini. La audiencia se había suspendido semanas atrás por un certificado médico presentado por su defensa, pero ahora el proceso avanza con un planteo más duro.

La causa se originó a partir de una denuncia por presuntas irregularidades dentro del municipio. Desde entonces, la investigación escaló hasta alcanzar al propio jefe comunal.

Qué investiga la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal imputará a Bertolini por tres delitos: administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Según la acusación, entre enero de 2024 y marzo de 2026 se habría montado un esquema dentro del municipio de Plottier para favorecer de manera sistemática a una empresa privada. Ese vínculo es uno de los puntos más sensibles del expediente: uno de los propietarios de la firma tiene relación familiar con la subsecretaria de Hacienda, también imputada.

La hipótesis es concreta: contrataciones que se repetían, expedientes que avanzaban y decisiones que seguían un mismo destino.

El punto que encendió la alarma

Para la Fiscalía, hay un dato que agrava todo el escenario. Incluso después de que la Justicia secuestró documentación clave, los movimientos administrativos no se habrían detenido.

La preocupación central es que quienes están bajo investigación todavía tendrían capacidad de influir dentro del municipio, lo que podría afectar pruebas, trámites y hasta testimonios.

Pedido de prisión domiciliaria

En ese contexto, la Fiscalía solicitará la prisión domiciliaria para Bertolini. No se trata de una medida menor: el argumento es que, en libertad y en funciones, podría interferir en la causa.

“Siguen teniendo poder e influencia”, sostuvo Vignaroli al referirse a la continuidad de decisiones administrativas detectadas durante la investigación.

Además, se remarcó que existen testigos que dependen jerárquicamente de los funcionarios involucrados, lo que suma presión sobre el proceso.

Un conflicto que queda concentrado en Plottier

El avance judicial pone el foco exclusivamente en la gestión municipal de Plottier, donde se desarrollaron los hechos investigados. La causa se tramita en el ámbito de la Justicia provincial, a través de la fiscalía de Delitos Económicos.

La jueza de Garantías Carina Álvarez será quien encabece la audiencia en la que también están imputadas la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y otras dos personas.

Lo que se define ahora

La formulación de cargos marcará el inicio formal del proceso penal. A partir de allí, se abrirá una etapa donde se pondrán a prueba las acusaciones, las evidencias y las responsabilidades.

Pero el dato que atraviesa todo es otro: la investigación no solo apunta a hechos del pasado, sino también a decisiones que, según la Fiscalía, podrían seguir teniendo efectos dentro del municipio.

Este lunes, ese escenario quedará expuesto en una audiencia que puede redefinir el futuro político y judicial de Plottier.