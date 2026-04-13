Contrataciones irregulares: Bertolini no se presentó a la acusación por problemas de salud

La causa que investiga un presunto direccionamiento de contrataciones en la Municipalidad de Plottier sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la audiencia de formulación de cargos contra el intendente Luis Bertolini fuera postergada por su ausencia, justificada mediante un certificado médico.

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Carina Álvarez, quien resolvió reprogramar la audiencia para el próximo 27 de abril, fecha en la que deberán comparecer todos los imputados en el expediente.

Además del jefe comunal, la investigación alcanza a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y a otros involucrados. Durante la jornada, también se registraron cambios en la defensa técnica de dos de los imputados, lo que motivó a la magistrada a unificar el proceso y evitar audiencias fragmentadas.

Según la investigación que encabeza el fiscal jefe Pablo Vignaroli, los hechos bajo análisis se vinculan a un esquema de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos dentro del municipio, que se habría desarrollado desde el inicio de la actual gestión, entre enero de 2024 y marzo de 2026.

De acuerdo a la acusación, se habría implementado un sistema destinado a beneficiar a dos personas identificadas como P.V. y M.L., quienes resultaron adjudicatarias en la mayoría de los procesos de contratación.

La hipótesis fiscal sostiene que la maniobra consistía en garantizar su participación en todas las convocatorias, sin importar el rubro, y direccionar las adjudicaciones mediante procedimientos irregulares. En ese período, se habrían otorgado al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos, en muchos casos sin competencia real, con ofertas únicas o con la desestimación arbitraria de otros oferentes.

En la audiencia participaron, en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal jefe Pablo Vignaroli, la fiscal del caso Rocío Rivero y los asistentes letrados Agustina Jara y Facundo Bernat.

La causa, que pone bajo la lupa el manejo de fondos públicos en Plottier, continuará su curso a fines de abril, cuando se concrete la audiencia clave para avanzar con la formulación de cargos.