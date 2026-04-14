Causa contra Bertolini: tras la ausencia en la audiencia, el abogado cuestionó la investigación

El abogado Javier Pino, defensor del intendente de Plottier, Luis Bertolini, se refirió a la fallida audiencia judicial realizada este lunes, en la que el jefe comunal no se presentó por razones de salud.

En declaraciones al programa La Primera Mañana que conduce Pancho Casado por AM550, el letrado explicó que su cliente atraviesa un cuadro de estrés que le impidió asistir. “Ha tenido un episodio difícil. Es propio de una persona que atraviesa una situación de este tipo”, sostuvo Pino, quien además mencionó que el intendente recibió notificaciones judiciales en los últimos días, lo que habría influido en su estado.

En ese marco, indicó que durante un procedimiento en su domicilio se vivieron momentos de tensión. “Esto repercute en términos psicológicos”, afirmó.

Además del jefe comunal, la investigación alcanza a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y a otros involucrados. Durante la jornada, también se registraron cambios en la defensa técnica de dos de los imputados, lo que motivó a la magistrada a unificar el proceso y evitar audiencias fragmentadas.

Según la investigación que encabeza el fiscal jefe Pablo Vignaroli, los hechos bajo análisis se vinculan a un esquema de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos dentro del municipio, que se habría desarrollado desde el inicio de la actual gestión, entre enero de 2024 y marzo de 2026.

Respecto a la causa por presunta corrupción en la administración pública, el abogado puso el foco en el desarrollo de la investigación y en la actuación del fiscal Pablo Vignaroli. “Las pruebas no las tiene el fiscal, lo dijo en la audiencia”, aseguró Pino, y agregó que la jueza tuvo en cuenta el cuadro médico del intendente. “A mí me interesa que se analicen datos objetivos”, remarcó.

En esa línea, cuestionó la difusión pública del caso en momentos clave para la gestión municipal y consideró que algunas intervenciones coincidieron con instancias institucionales relevantes en Plottier.

También se refirió a las acusaciones sobre presuntos sobreprecios en contrataciones municipales. “Preguntamos cuáles eran y si tenía dictamen, y dijo que no. El informe contable indicó que no hay sobreprecios”, afirmó.

Por otro lado, el abogado habló sobre la relación con el empresario Pedro Vilchez, quien aparece mencionado en la investigación. Según explicó, se trata de un proveedor con diversas actividades comerciales habilitadas, y sostuvo que el propio informe fiscal señala que no se pudo establecer una irregularidad concreta en las contrataciones.

Finalmente, Pino insistió en la necesidad de que el proceso avance con claridad y sustento probatorio. “Vemos una investigación que avanza con distintos criterios y eso genera preocupación”, concluyó