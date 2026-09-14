Frío al amanecer, agradable por la tarde: el pronóstico para este lunes 14 en Neuquén

Este lunes 14 de septiembre tendrá dos momentos bien distintos en cuanto al pronóstico del tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la madrugada y las primeras horas de la mañana van a ser muy frías, al punto de que emitió una alerta amarilla por frío extremo para Neuquén. Pero, apenas avance el día, el panorama cambia por completo: la tarde va a ser agradable y templada, con temperaturas bastante más altas que en los últimos días.

La alerta amarilla del SMN apunta puntualmente al momento más frío del día, que va a ser antes del amanecer y en las primeras horas de la mañana. En la ciudad de Neuquén, la mínima va a rondar los 2°C. El SMN explicó que este tipo de temperaturas puede ser riesgoso para la salud, sobre todo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que se recomienda abrigarse bien si hay que salir temprano. En la cordillera, el frío va a ser todavía mayor: en San Martín de los Andes, por ejemplo, la mínima podría llegar a los -2°C.

Pasada esa madrugada fría, el SMN pronostica que la temperatura va a subir con fuerza. En la capital neuquina, la tarde va a llegar a los 20°C, con cielo algo nublado y viento del sur a 31 km/h. En San Martín de los Andes y otras localidades de la cordillera, el ascenso también va a ser notable: se esperan hasta 13°C por la tarde, con sol y viento calmo. En ningún caso el SMN prevé lluvias para este lunes en la provincia.

Este salto entre el frío de la madrugada y el calor de la tarde no es un error del pronóstico ni algo raro: según el SMN, se debe al ingreso de una masa de aire más cálido, que todavía no llegó a desplazar del todo el frío nocturno típico de esta época del año. De hecho, el organismo anticipa que esta tendencia hacia temperaturas más altas se va a sostener durante toda la semana, con lo cual este lunes podría marcar el comienzo del recambio hacia un clima más primaveral en la región.

En síntesis: hay que abrigarse bien si salís temprano, sobre todo en la cordillera, donde el frío va a ser más intenso. Pero conviene tener ropa más liviana a mano para la tarde, porque el cambio de temperatura va a ser marcado. En las zonas de montaña, además, se recomienda revisar el estado de las rutas antes de viajar, ya que el frío de la madrugada puede dejar hielo en la calzada.