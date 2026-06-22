El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 23 de junio se registrarán temperaturas mínimas de hasta -4° en la provincia de Neuquén, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Las condiciones afectarán a las principales localidades neuquinas, entre ellas Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal, donde se esperan mañanas con heladas y máximas que no superarán los 12°.

Según el organismo nacional, el escenario meteorológico estará dominado por aire frío, nubosidad variable y vientos moderados del oeste y sudoeste, típicos del comienzo del invierno en la región. El estado actual del pronóstico no contempla alertas meteorológicas vigentes.

Neuquén capital tendrá la máxima más alta del día

En la capital provincial la jornada será fría durante las primeras horas, aunque con una leve recuperación térmica por la tarde.

La madrugada comenzará con 5°, la mañana tendrá una mínima de 3° y la máxima alcanzará los 12°. Hacia la noche volverá a descender hasta los 8°.

El viento se mantendrá moderado, predominando desde el oeste y sudoeste.

Cómo estará el tiempo en Zapala y Chos Malal

En Zapala, el termómetro descenderá hasta los -2° durante la mañana. Luego alcanzará una máxima de 8° bajo un escenario parcialmente nublado.

Por su parte, Chos Malal también registrará una mínima de -2° y una máxima de 8°, con condiciones estables y sin precipitaciones previstas.

Ambas localidades compartirán un patrón meteorológico similar al observado en gran parte del centro y norte neuquino.

San Martín de los Andes registrará la temperatura más baja

La localidad cordillerana será el punto más frío de la provincia durante la jornada.

El SMN prevé una mínima de -4° durante la mañana y una máxima de apenas 6° por la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado desde la madrugada hasta la noche y los vientos oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

La persistencia de temperaturas negativas coincide con el inicio de la temporada invernal en la cordillera neuquina, donde las heladas se vuelven frecuentes durante junio.