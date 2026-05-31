El cierre del mes encontrará a la provincia de Neuquén con tiempo relativamente estable, aunque con un marcado contraste térmico entre la mañana y la tarde. En los sectores cercanos a la Cordillera persistirá la nubosidad y el aire frío típico de esta época del año. En el Alto Valle las temperaturas alcanzarán registros más agradables durante la tarde.

Neuquén capital: mañana fría y tarde agradable

Para la capital provincial se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y escasa probabilidad de precipitaciones. La mínima rondará los 3°C y 5°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima podría ubicarse entre los 14°C y 16°C. El viento se mantendrá leve, favoreciendo una tarde otoñal relativamente templada para despedir mayo.

Zapala: aire frío y amplitud térmica

La ciudad del Centro neuquino tendrá una mañana con temperaturas cercanas al punto de congelación y cielo entre parcialmente nublado y algo cubierto. Con el correr de las horas se espera una mejora de las condiciones, alcanzando máximas cercanas a los 12°C o 13°C. El viento no será un factor relevante durante la jornada.

Chos Malal: estabilidad en el Norte neuquino

En el Norte provincial predominarán las condiciones estables. El domingo comenzará con ambiente frío y mínimas bajas, aunque por la tarde se registrará un ascenso moderado de la temperatura. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y sin fenómenos significativos previstos por el SMN.

San Martín de los Andes: nubes y ambiente fresco en la cordillera

La localidad cordillerana tendrá una jornada fresca, con cielo mayormente cubierto durante buena parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2°C y 13°C aproximadamente, con viento leve y sin precipitaciones importantes previstas para el domingo. El ambiente seguirá típicamente otoñal en la región de los lagos.

Villa La Angostura: domingo gris pero sin lluvias relevantes

En Villa La Angostura continuará la presencia de abundante nubosidad. Las temperaturas se ubicarán cerca de los 4°C de mínima y los 10°C de máxima, con vientos débiles del sector este y sudeste. El pronóstico indica condiciones mayormente estables durante la jornada, aunque con cielo cubierto en distintos momentos del día.

De acuerdo con los organismos meteorológicos, el comienzo de la próxima semana podría mostrar un aumento de la inestabilidad en algunas zonas de la provincia, especialmente hacia la cordillera, donde no se descartan lloviznas aisladas entre la noche del domingo y el lunes.