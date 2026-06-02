La niebla empezó a complicar las rutas

Las condiciones climáticas comenzaron a sentirse con fuerza en distintos sectores de Neuquén. Bancos densos de niebla afectan desde hace varios días la circulación sobre rutas provinciales y nacionales, especialmente en zonas cordilleranas y corredores estratégicos.

Los reportes alcanzan a sectores de Aluminé, Villa Pehuenia, las rutas provinciales 13 y 23 y la Ruta 242 hacia el paso internacional Paso Pino Hachado.

También hubo complicaciones en Junín de los Andes, la Ruta de los Siete Lagos, Villa La Angostura y sectores de la Ruta Nacional 237.

El frío ya se siente en Confluencia y Vaca Muerta

El fenómeno no quedó limitado a la cordillera. En las últimas horas también se registraron importantes bancos de niebla en la región de Confluencia y en el área de Vaca Muerta, donde la visibilidad se redujo considerablemente durante gran parte de la mañana.

Desde los organismos de emergencia explicaron que el escenario está asociado al ingreso de una masa de aire frío que comenzó a instalarse sobre la provincia y que continuará durante los próximos días.

A eso se suman lluvias débiles y persistentes que se registraron en sectores del centro, sur y este neuquino.

El pronóstico que ilusiona a la cordillera

Aunque para este martes se espera una mejora temporaria de las precipitaciones, las condiciones seguirán siendo inestables y el frío continuará avanzando.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipan que entre el 12 y el 15 de junio podrían registrarse las primeras nevadas fuertes de la temporada en la cordillera neuquina.

El escenario genera expectativa en las localidades turísticas y también entre quienes esperan el comienzo pleno del invierno en la montaña.

Precaución en rutas y pasos internacionales

Las autoridades provinciales reiteraron las recomendaciones para quienes deban circular por rutas neuquinas durante los próximos días.

Pidieron respetar velocidades máximas, mantener distancia entre vehículos, viajar con luces encendidas y consultar el estado de rutas antes de salir.

Además, recordaron que en numerosos sectores cordilleranos es obligatorio portar cadenas, especialmente para quienes viajen hacia pasos internacionales. Tanto efectivos de Gendarmería Nacional Argentina como de Carabineros de Chile realizan controles permanentes.

La nieve que espera la provincia

Las nevadas previstas también son observadas con atención por otro motivo: actualmente la acumulación de nieve en montaña es baja y persiste la preocupación por el déficit hídrico que atraviesan las cuencas neuquinas.

Por eso, las precipitaciones anunciadas para la segunda quincena de junio aparecen como una señal esperada para mejorar las reservas de agua y comenzar a consolidar la temporada invernal en la cordillera.