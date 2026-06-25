Frío intenso, nubosidad y precipitaciones débiles: así estará el tiempo este jueves 25 en Neuquén

Este jueves 25 de junio se perfila con condiciones típicamente invernales en gran parte de la provincia de Neuquén. Se esperan lluvias aisladas en el valle, nevadas en la zona cordillerana y viento moderado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La ciudad de Neuquén, bajo un manto de nubosidad y posibles lluvias débiles

La capital provincial atravesará una jornada fría e inestable, con cielo mayormente cubierto y baja probabilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas oscilarán entre 0°C y 9°C, con viento del noroeste que reforzará la sensación térmica baja durante la mañana y la noche.

Zapala con ambiente invernal y posibles copos dispersos

En la zona centro de la provincia se espera un jueves frío, con cielo mayormente nublado y mínimas bajo cero. Las marcas térmicas irán de -1°C a 6°C, con baja probabilidad de lluvias débiles o nevadas aisladas en horas de la madrugada.

Chos Malal bajo condiciones frías y nubosidad persistente

El norte neuquino tendrá un día invernal marcado, con temperaturas entre -3°C y 8°C. El cielo permanecerá cubierto y no se descartan precipitaciones aisladas, especialmente en zonas elevadas donde podría registrarse nieve débil.

San Martín de los Andes entre lluvias y nevadas intermitentes

La cordillera neuquina vivirá una jornada inestable, con lluvias y nevadas alternadas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre -1°C y 5°C, con visibilidad reducida en algunos momentos por la persistencia de la nubosidad.

Villa La Angostura, con nevadas débiles y clima plenamente invernal

En la localidad cordillerana se espera un jueves frío e inestable, con probables nevadas débiles y lluvias intermitentes. Las temperaturas irán de -2°C a 4°C, consolidando un escenario típicamente invernal en la región.