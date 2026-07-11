Frío, nieve y luego mejora: así llega Neuquén al Argentina-Suiza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sábado 11 de julio comenzará con lluvias y nevadas en parte de la provincia de Neuquén, especialmente en la cordillera y el centro provincial. Con el correr de las horas, las precipitaciones cesarán, aparecerá neblina durante la mañana y predominará un cielo mayormente nublado por la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los -2 grados y los 9 grados, dependiendo de la región, manteniéndose el ambiente típicamente invernal en toda la provincia.

El tiempo mejorará durante la jornada

En Neuquén capital, la madrugada tendrá lluvias aisladas, una temperatura de 4 grados y viento leve del noreste. Durante la mañana aparecerá neblina, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado con una máxima de 9 grados. Para la noche, en el horario del encuentro mundialista, se esperan 7 grados, nubosidad persistente y viento del oeste de baja intensidad.

Este comportamiento responde al desplazamiento del sistema frontal que afectará la región durante las primeras horas del sábado, permitiendo una mejora gradual hacia el final de la jornada.

La cordillera seguirá siendo la zona más inestable

Las condiciones más adversas se concentrarán en la Cordillera de los Andes y el centro neuquino.

En Zapala se esperan lluvias y nevadas durante la madrugada con 2 grados, seguidas de neblina por la mañana y una tarde mayormente nublada con 7 grados.

En San Martín de los Andes, una de las localidades más frías de la provincia, el sábado comenzará con nevadas y lluvias, temperaturas de -1 grado y una mínima matinal de -2 grados. Durante la tarde el cielo permanecerá nublado y la máxima llegará a 6 grados.

Mientras tanto, Chos Malal también registrará precipitaciones durante la madrugada, con una temperatura de 2 grados. La jornada evolucionará hacia condiciones más estables con nubosidad predominante y una máxima de 8 grados.

Cómo estará el tiempo durante Argentina vs. Suiza

Para la noche, durante el partido entre Argentina y Suiza, el SMN prevé un escenario mucho más favorable desde el punto de vista meteorológico.

En las principales ciudades de Neuquén predominará el cielo mayormente nublado, sin lluvias previstas y con temperaturas que irán aproximadamente entre 3 y 7 grados.

Si bien el frío seguirá siendo protagonista, las condiciones permitirán desarrollar actividades al aire libre con menor riesgo que durante la madrugada.