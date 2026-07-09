Día de la Independencia con frío, viento y nevadas en la Cordillera: así estará el tiempo este jueves en Neuquén

El fin de semana largo de cuatro días que comienza este jueves por el Día de la Independencia estará atravesado por un escenario típicamente invernal en Neuquén. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), persistirán las bajas temperaturas, con heladas matinales en buena parte del territorio provincial y condiciones de inestabilidad en la cordillera, donde se esperan nuevas nevadas y precipitaciones que podrían complicar la circulación en rutas de montaña.

Neuquén capital: feriado frío pero con algunas mejoras

La capital neuquina tendrá una jornada fría durante la mañana, con temperaturas cercanas a los 0°C y presencia de heladas. Hacia la tarde el termómetro mostrará una leve recuperación, aunque el viento continuará siendo protagonista en algunos momentos del día. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Zapala: viento y sensación térmica baja

En el centro de la provincia, el Día de la Independencia comenzará con temperaturas bajo cero y condiciones ventosas. La sensación térmica será inferior a la temperatura real durante gran parte de la mañana. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se descartan algunas precipitaciones aisladas hacia sectores cercanos a la cordillera.

Chos Malal: heladas intensas en el norte neuquino

El norte provincial tendrá una de las mañanas más frías del feriado nacional. Las heladas dominarán las primeras horas del día y las máximas apenas lograrán ubicarse en valores moderados para la época. El tiempo se presentará estable, aunque con viento moderado durante la tarde.

San Martín de los Andes: continúan las nevadas y las complicaciones

La localidad cordillerana seguirá bajo condiciones invernales durante el inicio del fin de semana largo. Se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve, especialmente en zonas elevadas, con acumulaciones que podrían afectar la transitabilidad en rutas y pasos fronterizos. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación debido a la persistencia de sistemas de mal tiempo sobre la cordillera.

Además, continúan vigentes las advertencias por precipitaciones en sectores cordilleranos del sur neuquino, donde durante los últimos días se registraron importantes acumulaciones de nieve.

Villa La Angostura: nieve, lluvia y máxima atención en las rutas

Villa La Angostura tendrá un panorama similar al de San Martín de los Andes. El jueves estará marcado por precipitaciones intermitentes, temperaturas bajas y nevadas en cotas medias y altas. Las condiciones podrían generar sectores con hielo sobre la calzada, por lo que se recomienda consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes durante el feriado largo.

Para quienes planeen disfrutar de la cordillera durante estos cuatro días, desde el SMN recomiendan mantenerse informados sobre la evolución de los alertas meteorológicos y las condiciones de transitabilidad, ya que el ingreso de nuevos pulsos de humedad desde el Pacífico podría mantener la inestabilidad durante buena parte del fin de semana largo.