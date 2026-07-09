La postal de este 9 de Julio fue muy diferente a la que ofrece Neuquén cualquier día hábil. Las avenidas más transitadas aparecieron con escaso movimiento, los puentes estuvieron prácticamente liberados y el centro comenzó la jornada con un ritmo mucho más lento que el habitual, mientras la ciudad se preparaba para el desfile por el Día de la Independencia.

La combinación del feriado, el frío, la lluvia tenue y la niebla dejó una imagen poco frecuente en una ciudad acostumbrada al intenso movimiento desde las primeras horas de la mañana. Al mismo tiempo, el operativo para el acto central empezó a modificar la circulación en varias cuadras del centro.

"Hay poco movimiento en Neuquén por el feriado del 9 de Julio. Muy bajo tránsito en la avenida Mosconi, poco movimiento en el centro, sobre calle Sarmiento", explicó el periodista Juan Pablo Andréz informó en AM550

El Parque Central amaneció con poco movimiento por el feriado patrio. Fotos: Móvil AM550

Una ciudad que arrancó despacio

Desde primeras horas, el tránsito fue muy bajo sobre la avenida Mosconi y también en las calles céntricas. La zona de los puentes presentó una situación similar, con circulación fluida y sin las demoras habituales de un día laborable.

A ese escenario se sumó una mañana gris, con nubes muy bajas, lluvia intermitente y sectores con importante presencia de niebla, una combinación que obligó a extremar la precaución para quienes debieron viajar por rutas de la región.

La ciudad vivió una mañana tranquila antes del desfile por el Día de la Independencia. Fotos: Móvil AM550

El centro ya quedó listo para el desfile

Mientras gran parte de la ciudad permanecía tranquila, el centro comenzó a transformarse para recibir el acto principal de la jornada.

Sobre la calle Mitre ya estaban instalados el escenario, las pantallas y el vallado para el desfile previsto desde las 14. El operativo de organización también modificó la circulación en varias arterias cercanas.

"Sobre la calle Sarmiento, desde Tierra del Fuego hasta San Luis está todo vallado para el desfile que empieza a las 14", enfatizó el movilero.

La calle Sarmiento quedó cerrada entre Tierra del Fuego y San Luis, incluyendo el sector del Cenotafio y los bulevares. También permanece interrumpido el tránsito sobre calle Río Negro.

En tanto, Santa Cruz y Chubut funcionan con un solo carril y circulación en un único sentido, mientras que la calle Corrientes también permanece cerrada. Personal policial trabaja en toda la zona para ordenar el tránsito y asistir a quienes se acerquen a participar de las actividades.

La niebla redujo la visibilidad sobre la autovía durante la mañana.

Precaución para quienes salen a la ruta

Las condiciones meteorológicas marcaron el comienzo del feriado. La lluvia leve y la niebla reducen la visibilidad en distintos sectores, por lo que se recomienda disminuir la velocidad, mantener mayor distancia entre vehículos y conducir con especial cuidado, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

"Cae algo de agua y las nubes están muy bajas. Hay mucha niebla. Mucha precaución en las rutas", dijo el periodista.

El ingreso a Neuquén quedó cubierto por bancos de niebla y lluvia leve. Fotos: Móvil AM550

Desde Vialidad, informaron que la Autovía Norte presenta una densa neblina y que la visibilidad está muy reducida. Piden precaución para circular: baja velocidad, evitar adelantamientos y respetar las señales.

En paralelo, el movimiento en el aeropuerto comenzó de manera normal. El primer vuelo proveniente de Buenos Aires arribó a las 8:25 y otro servicio estaba previsto para las 9:45, en una jornada en la que la ciudad espera que la actividad se concentre principalmente durante la tarde con el desfile patrio en el centro neuquino.