El jueves 4 de junio llegará con características típicas del otoño avanzado en Neuquén. Mientras que en los valles y el norte provincial predominarán las condiciones estables, la región cordillerana continuará bajo la influencia de aire húmedo, con abundante nubosidad y posibilidades de lluvias débiles durante algunos momentos de la jornada.

Neuquén capital: mañana fría y tarde agradable

La capital provincial tendrá una jornada fresca durante las primeras horas del día, con cielo parcialmente nublado y escasa probabilidad de precipitaciones. La temperatura presentará un leve ascenso durante la tarde, favoreciendo condiciones más agradables para actividades al aire libre. El viento se mantendrá débil a moderado.

Zapala: estabilidad y nubosidad variable en la meseta

En la ciudad de Zapala se espera un jueves con nubosidad variable y ambiente frío durante la mañana. No se prevén fenómenos significativos y las temperaturas se ubicarán dentro de los valores habituales para esta época del año. El viento será leve y contribuirá a una jornada relativamente tranquila en el centro neuquino.

Chos Malal: frío matinal y buenas condiciones durante la tarde

El Norte neuquino tendrá una jornada estable. En Chos Malal las temperaturas mínimas serán bajas durante las primeras horas, pero hacia la tarde se espera una mejora de las condiciones con cielo parcialmente nublado y escasas probabilidades de lluvias.

San Martín de los Andes: continúan las lluvias aisladas en la cordillera

La localidad cordillerana seguirá bajo condiciones más inestables. El SMN prevé abundante nubosidad y probabilidades de lluvias durante distintos momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 8 grados, con ambiente húmedo y fresco durante toda la jornada.

Villa La Angostura: cielo mayormente nublado y ambiente frío

En Villa La Angostura se espera una jornada fría, con temperaturas entre 1 y 6 grados. Predominará la nubosidad durante gran parte del día y podrían registrarse precipitaciones muy débiles y aisladas. Hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar parcialmente.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el principal contraste provincial seguirá ubicándose entre los valles, donde dominará la estabilidad, y la cordillera, donde persistirá la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones. Para quienes deban circular por rutas de montaña, se recomienda mantenerse informados sobre el estado de los caminos y las actualizaciones de los organismos oficiales.