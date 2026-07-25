Con una fuerte advertencia para ATEN Capital, el lunes se retoma el ciclo lectivo 2026

El Ministerio de Educación de Neuquén confirmó que este lunes se reanudan las clases con total normalidad en todas las escuelas del territorio, tras finalizar el receso de invierno. La aclaración surge frente al anuncio de una posible medida de fuerza docente.

Al respecto, la titular de la cartera educativa, Soledad Martínez, ratificó en declaraciones radiales que “el lunes vuelven las clases con normalidad en toda la provincia y eso lo vamos a garantizar desde el Consejo Provincial de Educación y el ministerio. No hay paro, el sindicato docente llegó a un acuerdo paritario anualizado con el Ejecutivo y oportunamente serán convocados a la mesa paritaria para discutir la recomposición salarial del próximo año”.

Asimismo, la ministra advirtió sobre la convocatoria realizada por el gremio en la Capital “en las escuelas donde haya alguna situación puntual vinculada a la convocatoria de ATEN Capital, ya anticipamos que vamos a descontar ese día porque la medida no corresponde. Efectivamente no hay paro, como también lo ha expresado la secretaria general de ATEN provincial, Fanny Mansilla”.

Mantenimiento en receso





En cuanto a la infraestructura escolar, Martínez detalló que, debido a un receso invernal condicionado por intensas lluvias, quedaron pendientes algunos trabajos en patios y exteriores. Sin embargo, aclaró que se trata de tareas que se seguirán ejecutando sin interferir con el dictado de clases. Durante este período de mitad de año se priorizaron las intervenciones en sistemas de calefacción y gas, además de la finalización de obras iniciadas en el verano.

Por último, en relación con el mantenimiento escolar, la funcionaria adelantó que ya se trabaja de manera intensiva en la planificación del próximo plan de verano. Este esquema permitirá disponer de más tiempo para realizar intervenciones de mayor envergadura y de gran impacto en el funcionamiento de los establecimientos educativos.

Desde el Gobierno se remarca que garantizar la presencialidad en las aulas, sumado a una inversión sostenida en la mejora de la infraestructura escolar, constituye un eje central de la política pública enfocada en asegurar el derecho a una educación continua, segura y de calidad para todos los y las estudiantes.





