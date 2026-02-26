Al comienzo del ciclo lectivo, es clave adoptar cuidados básicos para que niños y niñas arranquen con energía y salud. Verificar vacunas al día, realizar controles oftalmológicos y odontológicos de rutina, y ofrecer una alimentación variada y nutritiva son pilares para un óptimo rendimiento escolar.

En esta etapa de crecimiento, los chicos absorben hábitos de docentes y compañeros, mientras los adultos jugamos un rol esencial en su acompañamiento, fomentando prácticas saludables. El regreso a clases implica readaptar horarios familiares, y generar rutinas positivas ayuda a reducir la ansiedad.Una dieta equilibrada es vital en todas las etapas, especialmente para menores que dependen de los adultos. Recomendamos viandas nutritivas y recordar que el desayuno es fundamental para sostener la energía durante la mañana y tarde.

Ideas de desayuno

Un desayuno ideal incluye 1 porción de lácteos (calcio, vitamina D, proteínas: leche, queso, yogur), 1 fuente de fibra/carbohidratos (avena, granola, pan integral) y 1 fruta (vitaminas y minerales). Beneficios: mejora el rendimiento físico-intelectual, reduce antojos de dulces y previene obesidad.

Opción 1: 1 banana + 4 galletas de avena y chips de chocolate sin azúcar. (Receta: 1 taza avena instantánea + 1 huevo + esencia de vainilla + 2 cdas. azúcar mascabo + 1 cdta. polvo para hornear + ¼ taza leche + chips. Formar galletitas, hornear 10-15 min a fuego bajo.)

Opción 2: Ensalada de frutas + sándwich integral de jamón y queso.

Opción 3: Yogur natural sin azúcares + cereales + frutas.

Opción 4: Panqueques de avena y banana (para 4 pequeños: ¼ taza avena + 1 cdta. polvo para hornear + 1 banana madura pisada + esencia de vainilla + ¼ taza leche).

Opción 5: Fruta cortada en tupper + yogur firme sin azúcar + 1 medialuna.

Bebidas: Prioriza agua todo el día; evita jugos y gaseosas.

Involucra a los niños en la preparación: explícales qué comen y por qué es completo y saludable. Esto fomenta hábitos duraderos.



Comida Real, no Ultraprocesados. Si se saltean el desayuno por prisa, eviten compras escolares empaquetadas. Opten por frutas o frutos secos.

Ideas de viandas para el almuerzo

Incluye carbohidratos/fibra (fideos/arroz integral, papa, batata, legumbres), proteínas (carnes magras, huevo, queso o cereales+legumbres), vegetales (crudos o cocidos) y grasas saludables (aceite crudo, palta, frutos secos).

Opción 1: Sándwich integral de pechuga de pollo, queso, tomate y rúcula.

Opción 2: Fideos tirabuzones con tomate, brócoli y huevo duro picado.

Opción 3: Milanesa de pollo al horno con queso y tomate + puré de papa y calabaza.

Opción 4: Arroz integral con atún + salteado de cebolla, morrón y tomate.

Opción 5: Tarta de calabaza y queso.

Opción 6: Tortilla de papa + ensalada de remolacha, zanahoria y choclo.

Opción 7: Hamburguesa de legumbres con queso + arroz integral y vegetales salteados.

Alimentos a evitar

Galletitas industrializadas (dulces o saladas).

Golosinas: turrones, alfajores, barritas de cereales.

Snacks: papas fritas, palitos salados, chizitos.

Bebidas: gaseosas, aguas saborizadas, jugos en sobre (incluso light o sin azúcar).

Sigue la regla "si no tiene envase en bueno"

Ideas de snacks/colaciones saludables

Puñado de frutos secos.

Barra de cereal casera.

4 galletas de avena y chips de chocolate amargo.

Ensalada de frutas.

Lo mas importante: Los hábitos alimenticios se forjan en la infancia: lo que comen hoy define su futuro. Apunta a una nutrición variada y completa.

Más consejos útiles

Dormir al menos 8 horas diarias. Establece horarios fijos de sueño alineados con la rutina escolar. Este descanso optimiza el rendimiento físico y mental en infancias y adolescencias.

Cuidar la higiene personal. Fomenta el lavado de manos antes de comer y después del baño para prevenir contagios comunes en época escolar.

Realizar controles médicos obligatorios. Lleva anualmente al niño sano al centro de salud con la libreta correspondiente para su revisión y actualización.

Actualizar la vacunación. Aplica las dosis del calendario obligatorio y las campañas vigentes