Este miércoles, los guardapolvos blancos vuelven a llenar las aulas en Neuquén, con el inicio del ciclo lectivo 2026. La provincia, que se destaca por comenzar las clases más temprano que muchas otras del país, da la bienvenida a un nuevo año escolar con mucho entusiasmo y varias novedades.

"Estamos muy contentos con el inicio del ciclo lectivo 2026, que por segundo año consecutivo empieza en febrero. Somos de las pocas provincias que han fijado un calendario anticipado", expresó la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez. Esta anticipación en el inicio de clases, según la funcionaria, busca aprovechar el tiempo de forma más eficiente y garantizar que los estudiantes tengan un comienzo sólido en su proceso educativo.

Martínez también destacó los avances en el sistema educativo en los últimos dos años. "En estos dos años hemos transformado la realidad educativa en la provincia. Ejecutamos una masa mensual que ronda los $140.000 millones, y tenemos en concepto de transferencias mensuales a los distritos unos $50.000 millones para el funcionamiento de las escuelas", explicó la ministra, subrayando el esfuerzo realizado por el Gobierno provincial para fortalecer la educación.

En cuanto al estado de los establecimientos educativos, el Gobierno de Neuquén realizó durante el verano un plan de mantenimiento preventivo y mejoras en alrededor de 140 escuelas. Las tareas incluyeron controles en las instalaciones eléctricas, sistemas cloacales, y trabajos de desinfección, desmalezamiento y control de plagas en todos los edificios escolares. Con el inicio de clases en el horizonte, estos trabajos fueron esenciales para asegurar que las escuelas estén en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes.

Así, con muchas expectativas y una provincia volcada a la mejora continua de su sistema educativo, Neuquén marca el arranque de un ciclo lectivo lleno de nuevos desafíos y oportunidades para los alumnos, que, por segundo año consecutivo, comienzan las clases con un calendario adelantado.

Fechas del calendario escolar en Neuquén para 2026

Niveles Inicial y Primario (Período marzo-diciembre):

Inicio de clases: 25 de febrero de 2026

Finalización: 18 de diciembre de 2026

Niveles Inicial y Primario (Período septiembre-mayo):

Inicio de clases: 18 de agosto de 2026

Finalización: 11 de junio de 2027

Nivel Secundario (Período febrero-febrero):

Inicio de clases: 2 de marzo de 2026

Finalización: 27 de noviembre de 2026

Nivel Secundario (Período septiembre-mayo):

Inicio de clases: 31 de agosto de 2026

Finalización: 28 de mayo de 2027

Receso de invierno (para todos los niveles):

Fechas: del 13 al 24 de julio de 2026



