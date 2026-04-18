A tres años del triunfo electoral que llevó a Rolando Figueroa a la Gobernación, la senadora nacional Julieta Corroza aseguró que la actual gestión encontró una provincia con fuertes desequilibrios económicos y territoriales, y defendió las decisiones tomadas desde diciembre de 2023 para reordenar las cuentas públicas y acelerar obras en distintas regiones.

Corroza destacó en diálogo conPancho Caso en Informe Semanal por AM550 que aquella fecha “está cargada de mucha emoción” y la definió como “un momento épico en la política neuquina”. Según planteó, también sirve para revisar compromisos asumidos en campaña y evaluar los resultados alcanzados en estos primeros años de gobierno.

La legisladora explicó que, al asumir, el panorama financiero era delicado y requería respuestas urgentes. “Si no se actuaba rápidamente con decisiones sobre las finanzas, creo que llegábamos a mayo de 2024 sin poder pagar sueldos de los empleados estatales”, afirmó.

En ese contexto, señaló que una de las primeras órdenes del gobernador fue recortar gastos políticos y revisar estructuras del Estado. “Había que eliminar alquileres innecesarios, jubilaciones de privilegio y todo lo que no era indispensable para el funcionamiento diario”, remarcó.

También destacó una reducción de cargos políticos. “Achicamos más o menos en un 84 por ciento las plantas políticas puras del Estado”, indicó. A la vez, aseguró que se priorizó al personal de carrera. “Pusimos en valor a trabajadores de planta permanente con muchos años de experiencia y gran conocimiento”, agregó.

Corroza defendió las obras en el interior neuquino

Consultada sobre la fuerte inversión en localidades alejadas de los principales centros urbanos, Corroza rechazó una mirada basada únicamente en la rentabilidad electoral. “Nosotros llegamos al gobierno para cambiar Neuquén”, expresó. En esa línea, recordó que el Ejecutivo impulsó una regionalización para ordenar prioridades y detectar necesidades específicas. “Eso nos permitió tener una radiografía clara de cada zona y empezar a equilibrar regiones muy postergadas, como el Alto Neuquén”, señaló.

“Muchos decían que no durábamos seis meses y hoy el espacio está firme”

La senadora enumeró carencias históricas en el norte provincial. “Había lugares sin gas y comunidades con electricidad solo algunas horas por día. Eran desigualdades muy grandes”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó próximas inauguraciones vinculadas a servicios básicos. “En pocos días el gobernador inaugura el gas de Los Carrizos y Cayanta. Había familias que veían pasar el gasoducto hacia Chile y se calefaccionaban con leña”, sostuvo.

También relató una situación ocurrida en Chorriaca. Según contó, durante un aniversario local se pidió una cancha de césped sintético, pero la respuesta oficial fue priorizar otra necesidad. “Primero necesitamos hacer una escuela”, recordó que respondió Figueroa. Luego añadió que ese establecimiento será inaugurado en breve.

Julieta Corroza respaldó a Figueroa: “Vamos a trabajar por su reelección”

La relación con Nación y el debate en el Senado

Sobre su tarea en la Cámara alta, Corroza definió el vínculo con el Gobierno nacional como una relación de “mucho diálogo”, aunque marcó diferencias políticas. “Nosotros creemos en un Estado ordenado, pero también en un Estado presente”, expresó.

La legisladora explicó que el bloque acompaña algunas iniciativas y rechaza otras según el contenido de cada proyecto.

“A veces se acompaña y a veces no, pero siempre garantizando gobernabilidad porque creemos que es parte de nuestra responsabilidad”, sostuvo.

Respecto de las abstenciones en votaciones sensibles, indicó que esa postura se adopta cuando existen puntos que requieren mayor discusión. “Es una herramienta que tenemos cuando creemos que en una ley hay incongruencias que no podemos acompañar”, dijo.

En relación con el debate ambiental, defendió la capacidad de Neuquén para controlar actividades productivas. “Somos pioneros en cuidado ambiental”, afirmó, y valoró el trabajo de Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

El futuro político de La Neuquinidad

Corroza consideró que la coalición oficialista logró sostenerse pese a pronósticos adversos. “Muchos decían que no íbamos a aguantar seis meses, y la verdad es que venimos trabajando muy bien”, aseguró.

También destacó la diversidad interna del espacio gobernante y mencionó a integrantes del gabinete como la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y nuevamente a Leticia Esteves, por el impulso dado a distintas áreas.

De cara a los próximos años, la senadora evitó hablar de fechas electorales, pero dejó en claro su objetivo político. “Mi rol principal hoy es ser senadora, pero también trabajar por la elección y reelección de Rolando para la Gobernación”, afirmó.

Finalmente, remarcó que las decisiones futuras deberán surgir del conjunto del espacio. “No lo pienso como persona, lo pienso como proyecto político”, concluyó.