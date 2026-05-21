San Antonio Oeste amanecerá este viernes bajo un fuerte operativo de seguridad por la audiencia pública del gasoducto, una de las inversiones energéticas más grandes que avanzan en Río Negro y que promete transformar la costa atlántica provincial.

La jornada comenzará a las 9 de la mañana en el gimnasio municipal “Sebastiana Antenao”, donde se espera la presencia de funcionarios, empresarios, sindicatos, organizaciones ambientales, universidades y vecinos. En total, se anotaron 168 oradores para participar de una discusión que genera enorme expectativa en toda la provincia.

Frente a ese escenario, las autoridades desplegaron un importante operativo policial tanto en San Antonio Oeste como en San Antonio Este para garantizar el normal desarrollo de la audiencia y evitar incidentes durante las exposiciones vinculadas al proyecto energético.

El debate gira alrededor del gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste, una obra de más de 470 kilómetros impulsada por la empresa San Matías Pipeline que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías para exportar gas hacia mercados internacionales.

Además, el proyecto está ligado al sistema de licuefacción flotante impulsado por Southern Energy y es considerado estratégico por el Gobierno provincial, que apuesta a convertir a Río Negro en un nodo energético de escala nacional con fuerte impacto económico y portuario.

Mientras tanto, la audiencia también expondrá posiciones enfrentadas. Por un lado, sectores que destacan las inversiones multimillonarias y la generación de empleo que podría traer el GNL. Por el otro, organizaciones y vecinos que reclaman mayores controles ambientales sobre las futuras obras.

Aunque la instancia no será vinculante, la expectativa es enorme. Y justamente por eso, San Antonio vivirá este viernes una jornada atravesada por controles, seguridad y un debate que puede marcar el futuro energético de toda la Patagonia.