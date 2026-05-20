San Antonio Oeste quedará este viernes en el centro de una discusión que puede cambiar el futuro energético de Río Negro. Con 168 oradores anotados, la audiencia pública por el gasoducto dedicado Tratayén–SAO se transformó en una de las convocatorias ciudadanas más grandes de los últimos años alrededor de una obra estratégica que busca unir Vaca Muerta con la costa atlántica rionegrina.

La jornada arrancará desde las 9 de la mañana en el gimnasio municipal “Sebastiana Antenao”, donde vecinos, organizaciones, empresarios, técnicos y referentes sociales podrán expresar opiniones y plantear inquietudes sobre un proyecto multimillonario que promete modificar el mapa productivo y energético de la provincia.

Además, el gasoducto aparece como una pieza fundamental para ampliar la infraestructura existente y garantizar el abastecimiento de gas para futuros desarrollos industriales y exportadores. El objetivo principal es potenciar iniciativas vinculadas al GNL en el Golfo San Matías y consolidar a Río Negro como un actor clave dentro del negocio energético nacional.

En paralelo, el proyecto también quedó atado al crecimiento de las inversiones relacionadas con Vaca Muerta, uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo. La intención es transportar gas desde Neuquén hacia la costa atlántica para fortalecer proyectos de exportación y abrir nuevas oportunidades económicas para toda la región.

Sin embargo, la audiencia promete posiciones cruzadas. Mientras el Gobierno provincial sostiene que la obra generará empleo, inversiones y crecimiento económico, distintos sectores también pondrán el foco sobre el impacto ambiental y las consecuencias territoriales que podría provocar el avance del megaproyecto.

Por eso, junto al proceso administrativo, avanzan los controles técnicos y ambientales sobre el terreno. Según se informó oficialmente, los estudios buscan anticipar impactos y proteger los recursos naturales involucrados en la traza del gasoducto. Con semejante nivel de participación y expectativa, San Antonio Oeste se prepara para una jornada cargada de debate político, social y energético.