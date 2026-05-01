Por fuertes vientos y posibles nevadas piden circular con precaución: cómo operan los pasos internacionales en Neuquén

Con motivo del fin de semana largo por el Día del Trabajador, desde Vialidad Nacional informaron que el tránsito en las rutas del Neuquén estará condicionado por algunas variables climáticas y restricciones puntuales. Se prevén vientos intensos, posibles nevadas en sectores cordilleranos y tramos con baja adherencia, por lo que recomiendan circular con precaución.

El parte oficial emitido este 1° de mayo incluye una alerta amarilla por viento para el centro y sur de la provincia, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. A esto se suma el pronóstico de lluvias, aguanieve y nieve en zonas altas, además de un marcado descenso de temperatura, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad al volante.

Restricciones en la Ruta 40

Uno de los puntos clave será la Ruta Nacional 40, en el tramo Siete Lagos. Allí se dispuso una reducción de calzada entre el kilómetro 2202,5 (Cerro Negro) y San Martín de los Andes, entre las 10 y las 12, debido a la realización de un evento deportivo.

Desde el organismo solicitaron respetar la señalización y las indicaciones del personal policial que estará ordenando la circulación, además de consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

Condiciones en pasos internacionales

En cuanto a los pasos fronterizos, el cruce Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado de 9 a 19, aunque con calzada mojada, cielo nublado y probabilidad de lluvias y nevadas leves en sectores elevados. Las autoridades remarcaron la necesidad de mantener distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso.

Por su parte, el Paso Internacional Pino Hachado también está operativo, en este caso de 9 a 18, con condiciones similares que requieren máxima precaución.