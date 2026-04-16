Este jueves, pasadas las 9, se produjo una pérdida de agua en el sector del estacionamiento de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), generando inconvenientes para la comunidad universitaria y complicaciones en el tránsito de vehículos.

Según informó AM550, un estudiante había dejado estacionado su auto, un Peugeot 208, justo en el lugar donde se inició la fuga. Al intentar retirar el vehículo, el auto terminó hundiéndose aún más debido a la presión del agua, que comenzó a expulsar las tierras del ripio y golpeó la carrocería.

La pérdida de agua complica el suministro del edificio. Foto: Mejor Informado.

Para evitar daños mayores, especialmente del lado del conductor, los responsables improvisaron una protección utilizando una tabla. A pesar de los esfuerzos, cerca del mediodía no se había podido reparar la pérdida de agua, que al tratarse de agua potable, afectaba también el suministro para el resto del edificio.

Ante la falta de soluciones inmediatas, con la ayuda de otro vehículo, lograron mover el automóvil utilizando una cuerda para arrastrarlo y liberar la zona afectada, evitando mayores daños materiales.