La UNCo creció en el interior, pero enfrenta su mayor desafío presupuestario

A meses de cerrar su gestión, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile, habló sin rodeos sobre el momento que atraviesa la educación superior en Argentina. En una extensa entrevista en el programa “Espacio para todos”, que conduce Pancho Casado por Canal 24/7, dejó definiciones contundentes: denunció un fuerte desfinanciamiento, advirtió sobre la pérdida de docentes y planteó un escenario crítico que ya impacta en las aulas.

“La caída del presupuesto universitario supera el 50%”, afirmó, y remarcó que se trata de “la mayor pérdida de la historia del sistema universitario”, incluso en comparación con otros períodos difíciles del país.

Gentile llega al final de su mandato con una trayectoria extensa en la universidad: dos períodos como decana y uno como rectora. “Ha sido una línea continua de gestión”, señaló, destacando tanto los logros como las dificultades.

Entre los aspectos positivos, resaltó la expansión territorial de la UNCo en los últimos años. “Llegamos a lugares donde antes era impensado”, explicó, en referencia a la apertura de nodos universitarios en la Línea Sur de Río Negro y el norte neuquino, como Chos Malal, Andacollo y Buta Ranquil.

Gentile: “La caída del presupuesto universitario supera el 50%”.

Ese crecimiento permitió, por ejemplo, que cientos de jóvenes del interior puedan acceder a estudios superiores sin migrar. “En Chos Malal tuvimos más de 600 inscriptos en el primer año. Eso muestra que había una demanda real”, subrayó.

Sin embargo, el contexto económico opacó esos avances. “Lo más difícil fue el desfinanciamiento y el ataque del Gobierno nacional a las universidades. Nos obliga a hacer una gestión centrada en lo presupuestario y no en lo académico”, lamentó.

La UNCo tendrá elecciones el 26 y 27 de mayo, con una posible segunda vuelta en junio. Allí se renovarán autoridades en todos los niveles.

Gentile destacó algunos cambios impulsados durante su gestión, como la implementación de la boleta única y la jerarquización de nuevos espacios académicos, que pasaron a ser facultades.

Renuncias docentes y aulas vacías

Uno de los puntos más preocupantes que planteó la rectora es la pérdida sostenida de docentes. “Antes eran renuncias intermitentes, ahora son continuas”, explicó.

La situación ya tiene consecuencias concretas: menos comisiones, concentración de estudiantes en una sola aula y dificultades para sostener la cursada. “Nos faltan profesores. Ese es el problema”, resumió.

Además, advirtió que el impacto más fuerte podría verse en el corto plazo: “Seguramente vamos a tener mayor deserción, sobre todo en los primeros años”.

El problema, según explicó, no es solo cuantitativo sino estructural. “Estamos perdiendo a los docentes del recambio generacional, los que tienen entre 10 y 15 años de antigüedad, ya formados, que deberían asumir las cátedras en el futuro”, indicó.

La rectora destacó la expansión territorial de la UNCo en los últimos años.

“El sistema se está secando”

Para graficar la situación, Gentile utilizó una metáfora contundente: “Es como una planta que no se riega. Se va secando y ahora empiezan a verse las hojas secas”.

En ese sentido, advirtió que el deterioro no solo afecta a la formación profesional, sino también a la producción científica. “La universidad no es solo enseñanza: es investigación y generación de conocimiento. Todo eso está en riesgo”, afirmó.

También cuestionó la creciente promoción de alternativas educativas más cortas y fragmentadas. “Un curso puede servir por poco tiempo. La universidad te da una formación integral que mejora tu condición a largo plazo”, sostuvo.

El rol clave de la universidad pública

La rectora defendió con firmeza el rol estratégico de la UNCo en la región. “Somos la principal institución formadora de profesionales en Neuquén y Río Negro”, señaló, y recordó que gran parte de los equipos técnicos, de salud y de gestión pública están integrados por egresados de la casa de estudios.

En ese marco, insistió en que el financiamiento debe seguir siendo responsabilidad del Estado nacional. “No vamos a renunciar a eso. Es una conquista histórica”, enfatizó.

Uno de los puntos más preocupantes que planteó la rectora es la pérdida sostenida de docentes.

Si bien destacó el acompañamiento de los gobiernos provinciales —con obras, residencias y apoyo logístico—, aclaró que “ninguna provincia puede sostener la masa salarial universitaria”.

A 50 años del golpe: memoria construida desde la sociedad

Sobre el final de la entrevista, la rectora —con formación en historia y una larga trayectoria en derechos humanos— dejó una reflexión profunda en el marco del 24 de marzo. “El 24 de marzo es una construcción de la sociedad, no del Estado”, afirmó, y remarcó que se trata de una fecha “infeliz”, pero necesaria.

“Es el día en que decimos que no queremos volver a eso. El ‘Nunca Más’ es precisamente eso: no volver a ese lugar”, concluyó.