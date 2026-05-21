Una mañana habitual en el bajo neuquino terminó rodeada de móviles policiales, olor a gas y calles cortadas después de una fuga registrada en pleno centro de la ciudad. Todo ocurrió sobre calle Río Negro al 350, entre Perito Moreno y Félix San Martín, donde operarios realizaban tareas de demolición dentro de un inmueble cuando accidentalmente dañaron un conducto oculto.

Durante los primeros minutos hubo preocupación por la posibilidad de que se tratara de un caño troncal de la red principal de gas. El sector fue rápidamente aislado mientras Bomberos, Policía y agentes de Tránsito desplegaban un operativo preventivo para evitar riesgos mayores en una de las zonas más transitadas de Neuquén capital.

El hallazgo que cambió la investigación

Con el correr de las horas, técnicos de Camuzzi inspeccionaron el lugar y detectaron que la pérdida no provenía de la red oficial ni del nicho reglamentario instalado sobre la propiedad.

Según se pudo establecer, el escape se originó en una conexión clandestina que alimentaba de manera irregular a una vivienda del sector. El caño ilegal estaba oculto dentro de una pared y fue perforado accidentalmente durante los trabajos de demolición.

La situación cambió por completo el eje de la investigación, ya que la empresa había realizado previamente los permisos y procedimientos correspondientes para intervenir en el lugar, pero esa instalación no figuraba dentro de ningún registro oficial.

Una pérdida que pudo terminar mucho peor

El hallazgo generó fuerte preocupación debido al riesgo que representan este tipo de conexiones irregulares en sectores urbanos densamente transitados.

Fuentes técnicas remarcaron que las instalaciones clandestinas carecen de controles, inspecciones y medidas de seguridad básicas, lo que multiplica las posibilidades de fugas, explosiones o intoxicaciones.

Además, el incidente ocurrió en pleno horario de circulación y en una zona comercial donde permanentemente transitan vehículos y peatones.

Desconexión inmediata y operativo de emergencia

Una vez detectada la maniobra irregular, personal especializado de Camuzzi avanzó con la desconexión inmediata del suministro clandestino y logró controlar rápidamente la pérdida.

Mientras tanto, Policía, Bomberos y agentes municipales mantuvieron cortado el tránsito para permitir el trabajo seguro de los equipos técnicos y evitar situaciones de peligro.

Tras varias horas de intervención, el servicio quedó normalizado y no se registraron personas heridas ni daños adicionales.

Buscan determinar responsabilidades

Ahora se intenta establecer desde cuándo funcionaba la conexión ilegal y quiénes serían los responsables de haber realizado la instalación clandestina.

El caso quedó bajo análisis luego de que una pérdida que inicialmente parecía un accidente durante una obra terminara exponiendo una conexión irregular escondida en pleno centro neuquino.