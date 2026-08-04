El 4 de agosto de 1887, el coronel Manuel Olascoaga fundó Chos Malal, en el lugar donde se había asentado el Fortín Cuarta División, establecido en mayo de 1879 por otro coronel del Ejército Argentino, Napoleón Uriburu, en el contexto de la denominada “Campaña al Desierto”, cuando la incipiente República Argentina buscaba razones concretas para afianzar su enorme territorio.

Chos Malal, “corral amarillo”, nombrado originalmente en lengua mapuche, fue fundada capital del territorio del Neuquén, en ese lugar clave estratégicamente, cerca del agua generosa, y de la frontera inestable. Se desarrolló y creció favorecida por la presencia del Estado nacional, pero también, y fundamentalmente, por el trabajo de sus pioneros.

Pronto fue una población pujante, abierta y dispuesta al crecimiento. Tuvo, en 1889, el primer diario, La Estrella de Chos Malal, nacido de las máquinas de una imprenta trasladada, a lomo de mula, desde la lejana Carmen de Patagones; y, en 1890, se organizó políticamente con el primer consejo municipal, elegido por el voto de sus ciudadanos.

Pero la estrategia política que la ubicó como un nodo importante para el país, en el lejano suroeste de la nación, cambió; y, en 1904, el gobernador del territorio, Carlos Bouquet Roldán, dispuso el traslado de la capital, a Neuquén, un pequeño villorrio que comenzaba a levantarse en la confluencia de ese río que bajaba del norte, con el Limay, que venía trayendo aguas desde el Nahuel Huapi: hasta allí llegaba el ferrocarril, una razón poderosa de conexión con la omnipresente Buenos Aires.

La decisión política fue inapelable, y originó una fuerte rebelión de los chosmalenses. Los vecinos y funcionarios de la primera capital del territorio acusaron a Bouquet Roldán de realizar un "negocio inmobiliario", pues él mismo, y sus parientes y amigos, poseían tierras en la zona de la confluencia, que, con el traslado, cobrarían un fuerte valor.

El conflicto institucional escaló cuando el juez federal del territorio, Eduardo Elordi, se negó a trasladar el Juzgado, argumentando que la nueva locación carecía de la infraestructura mínima, y que la ley no avalaba un cambio tan repentino.

La rebelión fue institucional, pero fundamentalmente popular. Los ciudadanos de Chos Malal preveían un declive de su propio progreso, si se concretaba el traslado de la capital. Sin embargo, el presidente de la nación, Julio Argentino Roca, firmó el decreto definitivo de traslado el 19 de mayo de 1904.

El proceso de mudanza comenzó oficialmente en septiembre de 1904. Se ordenó el traslado de los archivos oficiales, las oficinas públicas y el mobiliario, a través de extensas caravanas de carros y mulas, cruzando la geografía neuquina bajo duras condiciones climáticas. Chos Malal sufrió el declive demográfico y económico inmediato, que se había anticipado. Muchas familias ligadas a la administración pública se vieron obligadas a emigrar, dejando viviendas y comercios completamente abandonados.

El 12 de septiembre de 1904, se inauguró la capital en Neuquén. La herida norteña quedó abierta, y nunca cerró del todo. Chos Malal, no obstante, persistió. Se hizo grande, se hizo más bella. Su gente nunca dejó de reclamar, y consiguió, cada tanto, que, desde el polo capitalino de la Confluencia, los gobiernos de Neuquén, ya provincia, buscaran compensaciones al despojo.

Hoy, gobierna la provincia Rolando Figueroa, quien fue intendente de Chos Malal, y de Huinganco. Hoy, el “Alto de Neuquén”, el norte, se ha revalorizado en su importancia estratégica, como centro de frontera y atractivo turístico. Guarda la historia de los comienzos, y la pujanza que conquista futuros. El corral amarillo está más vigente que nunca.