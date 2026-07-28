Durante más de tres décadas en el norte neuquino, Miguel Sprumont fue maestro rural, alfabetizador y testigo de historias que nacieron en aulas alejadas, caminos de montaña y comunidades donde la escuela era mucho más que un lugar para aprender. Ahora, el docente, cantautor y escritor reunió esas experiencias en Donde enseña la Cordillera (Autores de Argentina, 2026), un libro que rescata anécdotas reales transformadas en relatos y pone en valor la educación pública en el interior profundo de Neuquén.

Sprimont compartió en el programa Entretiempo de AM550 las anécdotas que recopiló durante sus años como maestro rural en el norte neuquino. Las mismas fueron aportadas por colegas que se las contaron para que él las narre y difunda.

"Es un libro que surge de la oralidad, porque eran las anécdotas que uno cuenta en la juntada, en los fogones, cuando uno se junta con otros, hasta que, bueno, me dicen, muchas veces me decían ¿cuándo lo vas a escribir? Y realmente no era consciente de la cantidad de anécdotas que tenía", explica Sprumont.

El autor vive en Andacollo y llegó hace 35 años al norte de Neuquén, cuando era muy joven. Él lo define como "su lugar en el mundo", donde fue maestro de albergue de Manzano Amargo por 10 años, luego estuvo en la escuela de Huinganco y en los últimos años de su carrera fue alfabetizador en un centro de adultos.

Detalló que no es un libro histórico, sino literario, ya que las historias reales fueron adaptadas a un formato de cuento. Las mismas van desde historias sencillas ocurridas en las aulas, hasta reflexiones profundas sobre el interior neuquino y lo que significa vivir y estudiar allí.

"La segunda parte del libro son anécdotas con adultos también, que también de origen rural, digamos, de toda esta zona, que tiene muy arraigado con las costumbres, con los decires, con la forma de ver el mundo", agrega Sprumont sobre la última etapa de su profesión.

El mensaje que Sprumont intenta difundir

Con su libro, Srumont buscó plasmar un encuentro de culturas, ya que la mayoría de los docentes de aquellos años en el norte provenían de otras provincias o ciudades. "Nos enteramos en el camino que tenemos mucho que aprender. Entonces, las palabras, el idioma, cosas como los viajes, de llevar a chicos de un lugar rural a una ciudad como Neuquén y todo lo que va pasando por el camino", relata el autor recordando.

En su experiencia en particular, comentó que se fue sorprendiendo a sí mismo por muchas actitudes y formas de ser de sus alumnos propias del lugar que desconocía.

Por último pero no menos importante, el escritor buscó reflejar en su obra la importancia de la educación pública en estas zonas rurales para transformar realidades y enriquecerse mutuamente.

"La importancia de la escuela pública en determinados lugares, más en épocas de incomunicación. Hoy tal vez tengamos sobrecomunicación, pero en ese momento la escuela era el centro de información, el centro de la comunidad", recuerda Sprumont.

Frente a sus alumnos, el maestro buscaba contarles cómo era el mundo, en un lugar sin acceso a diarios y con un teléfono fijo que podía funcionar o no. "El compromiso era nuestro, porque lo que nosotros decíamos era lo que él se iba a llevar como una verdad. Entonces, hay una gran responsabilidad estar en esos lugares y me parece importante, en un momento uno hace como un clic en la vida y empieza a pensar que por algo uno está en ese lugar y la responsabilidad que tiene."

Manifestó que su deseo es que lo puedan leer tanto maestros jóvenes, estudiantes y aspirantes, para que sepan que en otro momento la docencia se vivía de otra forma y la diferencia se marcaba con la actitud.

Cómo adquirir el libro Donde enseña la Cordillera de Miguel Sprumont

Para aquellos interesados en conseguir el libro, de la editorial Autores de Argentina, pueden conseguirlo en su página en Mercado Libre, o en la librería neuquina Mala Palabra, en calle Ministro González. Sprumont también pone a disposición su número celular y redes sociales para combinar la entrega a quienes lo deseen y no tengan cómo conseguirlo.

Agregó que el libro está comercializándose recién ahora y que aún no realizó presentaciones oficiales, las cuales comenzarán el mes que viene en Andacollo y luego recorrerá ferias del libro a las que fue invitado.

El número del autor es +54 92942 - 661 966 y pueden contactarlo para coordinar entregas, que realiza por Correo Argentino. También pueden encontrarlo en las redes sociales.

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