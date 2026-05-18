Durante la recorrida de la obra de pavimentación en Círculo Policial, el intendente Mariano Gaido anunció “una muy buena noticia: la segunda etapa ya está comenzando y vamos a tener 100% del barrio asfaltado en los próximos tres meses”.

Así, este lunes la Municipalidad de Neuquén puso en marcha los trabajos viales correspondientes a la segunda etapa de la obra en el sector Círculo Policial, perteneciente al barrio San Lorenzo Sur, que abarca 30 nuevas cuadras de asfalto, para completar un total de 74.

La iniciativa forma parte del Plan de 3.000 Cuadras de Asfalto que la administración local ejecuta de manera simultánea en diversos puntos de la ciudad. Con el desarrollo de este nuevo cuadrante de obras, se alcanzará la cobertura total de las calles del sector en tres meses, transformando de forma integral la infraestructura vial, la conectividad urbana y la transitabilidad de los vecinos de la zona.

Respecto al avance de los trabajos, el intendente expresó: “Para nosotros es un orgullo ya haber terminado la primera etapa en Círculo Policial y además en estas 3.000 cuadras de asfalto que estamos desarrollando en la ciudad. Lo estamos haciendo en Círculo Policial como lo estamos haciendo en el barrio Valentina, terminando un sector de Islas Malvinas y comenzando otro”.

“Estamos en Villa Ceferino, en el barrio Confluencia, en Parque Industrial, en Z1 como lo inauguramos hace poco tiempo. Es decir 3.000 cuadras de asfalto con fondos propios demostrando que somos los neuquinos eficientes y además con superávit, con esos fondos que lo destinamos a hacer obras esenciales y fundamentales en toda la ciudad”. El jefe comunal detalló el proceso de intervenciones previas que requirió el sector antes de la llegada de las carpetas asfálticas y de hormigón.

“Fuimos haciendo primero los servicios. Fíjate que el parque que tenemos acá, que lo estamos disfrutando, fue también una obra de la Municipalidad. Llevamos adelante las conexiones de cloaca, las conexiones de agua, hicimos el cordón cuneta y ahora finalizamos con este plan de asfalto que realmente es un orgullo porque estamos sobre esta troncal que es de hormigón, que conecta con la avenida Necochea, que conecta con todas las avenidas que la ciudad tiene en este sector de la ciudad y que la verdad es una inversión propia”, puntualizó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, especificó la distribución técnica del proyecto y las metas contempladas para este sector del oeste.

“Estamos trabajando en este sector que va de Rafaela hasta Rohde. En total 74 cuadras en el barrio, 44 que ya están y estas 30 que ya iniciamos los trabajos, así que en estos días ya los vecinos van a poder ver las máquinas que están empezando a hacer todo el movimiento de suelo, después viene cordón cuneta, en algún sector algún pluvial, el trabajo de siempre en lo que es completamiento de cuadrantes con pavimento. Esto es en la parte final para dejar al 100% el barrio Círculo Policial”, detalló.

Gaido contextualizó la continuidad del plan de obra pública local frente al escenario nacional, destacando el orden financiero de la administración municipal que permite autofinanciar la totalidad de estos proyectos viales sin requerir líneas de endeudamiento externo.

“Es una inversión de fondos neuquinos en la planificación que lleva la ciudad, en las 3.000 cuadras de asfalto, es única en el país. Y lo estamos haciendo también en Rincón de Emilio, lo estamos haciendo en obras esenciales pluviales y de cloacas que la ciudad necesitaba y que está teniendo su resultado. Única en el país porque las obras en el país se paralizaron y Neuquén le demostró al país que es eficiente, que tiene las cuentas ordenadas y que tiene el plan de obra más importante de la República Argentina”, subrayó.

Finalmente, en relación con otros desarrollos de conectividad estratégica e ingresos viales de la Capital que registran plazos de ejecución avanzados y adelantamiento de fechas, Gaido anticipó la pronta habilitación de la conexión interprovincial de la Gran Avenida hacia Cipolletti.

“Comenzamos el sábado pasado con el asfalto. Las obras van mucho más rápido de lo que teníamos previsto. Realmente acá se demuestra lo que son las empresas neuquinas, el orgullo neuquino de estas obras que son ejemplo en el país. Y te das cuenta que estas obras que estaban pautadas para 60 días, y nosotros pensamos que el ingreso lo íbamos a habilitar en 60 días, ahora se adelanta 45 días y esto va a ser para el día viernes o sábado de esta semana”, precisó.



