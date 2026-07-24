El Gobierno de Neuquén dio un nuevo paso para fortalecer el desarrollo de las localidades con una inversión destinada a obras y equipamiento que impactarán de manera directa en la vida cotidiana de los vecinos. A través de aportes reintegrables, Centenario recibirá financiamiento para ejecutar obras de pavimento, mientras que Andacollo incorporará una máquina clave para ampliar redes de servicios y mejorar caminos.

Las medidas fueron oficializadas mediante decretos firmados por el gobernador Rolando Figueroa y apuntan a resolver necesidades concretas de cada municipio, con proyectos pensados para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la infraestructura.

Más pavimento para una ciudad que sigue creciendo

El mayor desembolso corresponde a Centenario, que recibirá un aporte reintegrable de 3.200 millones de pesos para avanzar con dos obras de pavimentación consideradas estratégicas para la ciudad.

Los fondos estarán destinados exclusivamente a los proyectos "Pavimento Urbano y Obras Complementarias Calle Aníbal Verón y Calles Adyacentes" y "Pavimento Urbano y Obras Complementarias Acceso Ingeniero Luis Rozza-Loteo Vallejos".

Estas intervenciones permitirán mejorar la circulación, facilitar la conexión entre distintos sectores y acompañar el crecimiento que viene registrando la ciudad en los últimos años. Además del pavimento, las obras incluyen trabajos complementarios que fortalecerán la infraestructura urbana.

Una nueva máquina para acelerar obras en Andacollo

En paralelo, el Gobierno provincial otorgó a la Municipalidad de Andacollo un aporte reintegrable de 35 millones de pesos para financiar parte de la compra de una retroexcavadora JCB 3CX equipada con martillo hidráulico.

Se trata de una herramienta que permitirá al municipio ejecutar con mayor rapidez obras de recambio y ampliación de las redes de agua, gas y cloacas, además de intervenir en el mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales.

La incorporación del nuevo equipo también brindará mayor capacidad operativa para responder a las necesidades que surgen en distintos puntos de la localidad sin depender de maquinaria externa.

Obras pensadas para el presente y el futuro

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas inversiones forman parte de una estrategia para acompañar el crecimiento de las ciudades y fortalecer la infraestructura en cada región.

Mientras Centenario sumará nuevas calles pavimentadas y accesos más seguros, Andacollo contará con una máquina que facilitará la ejecución de obras esenciales y permitirá sostener el mantenimiento de los servicios y los caminos.

Con estas inversiones, la Provincia busca que los municipios cuenten con más herramientas para ejecutar proyectos que mejoren la conectividad, la prestación de servicios y las condiciones de vida de sus comunidades.